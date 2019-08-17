Умер режиссер анимации в фильме «Кто подставил кролика Роджера»

За работу над лентой британец Ричард Уильямс получил две награды «Оскар» и премию BAFTA. Ему было 86 лет

Ричард Уильямс с женой Имоджен Саттон (Фото: Danny Moloshok / Reuters)

Британский аниматор, режиссер кино и мультипликации Ричард Уильямс скончался в возрасте 86 лет, сообщает Би-би-си. Как рассказала семья режиссера, он умер в своем доме в Бристоле 16 августа.

Уильямс родился 19 марта 1933 года в Торонто. В 1950-х годах он переехал в Великобританию, где основал студию по производству рекламных роликов.

В 1958 году режиссер завершил работу над своим первым фильмом «Маленький остров», который принес ему премию BAFTA в номинации «Лучший анимационный фильм». В 1971 году Уильямс завоевал свой первый «Оскар» за анимационную адаптацию «Рождественской песни» Чарльза Диккенса.

Наибольшую известность Уильямсу как режиссеру-мультипликатору принесла работа над художественным фильмом «Кто подставил кролика Роджера» (1988 год), за что он получил два «Оскара» и BAFTA. В частности, он занимался анимацией персонажей Роджера и Джессики Рэббит.

Режиссер принимал участие в создании кинокартин «Атака легкой кавалерии», «Возвращение розовой пантеры», «Розовая пантера наносит новый удар» и «Казино «Рояль».