Лондонская Национальная галерея стала туалетом...

Крыло здания Лондонской Национальной галереи превратилось в мужской туалет. В прямом смысле. Потому что снаружи здания на стене были установлены писсуары для облегчения нужд прохожих...

Рядом с новым крылом здания Национальной галереи по воле случая располагается автобусная остановка. Поздними вечерами ожидающие автобуса мужчины имеют обыкновение орошать стены галереи. А поскольку рядом располагается ночной клуб, желающих справить малую нужду у исторического здания более чем достаточно, в особенности по выходным. Городские власти пытались было бороться с пьяными товарищами, но успехом эта борьба не увенчалась. Тогда было решено установить на стене мобильные писсуары, которые помогут спасти стены здания от губительного воздействия мочи. На это представитель городского совета заявил: «Подобное загрязнение улиц Лондона портит репутацию города. А национальное достояние даже днем источает ужасный запах». По пятницам к стенам Национальной галереи прилепляются шесть мобильных писсуаров, а в понедельник утром их снимают.

Мобильные писсуары снабжены специальными резервуарами, в которых скапливается продукция жизнедеятельности организма. По подсчетам экспертов, за выходные эти туалеты используют по назначению как минимум 1500 человек.

The Mirror