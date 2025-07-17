Прыжок из стратосферы и другие трюки погибшего Баумгартнера. Видео
В Италии во время полета на параплане погиб австрийский экстремал и скайдайвер Феликс Баумгартнер. По данным итальянского агентства ANSA и австрийского издания Kronen Zeitung, ему стало плохо, и летательный аппарат рухнул в бассейн отеля на побережье провинции Марке.
Самое известное достижение Баумгартнера — прыжок из стратосферы в 2012 году. Тогда он установил три мировых рекорда, прыгнув с высоты свыше 38 км и развив скорость 1173 км/ч. Скайдайвер также прыгал с высотки Петронас в Куала-Лумпуре, с руки статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, а также перелетел пролив Ла-Манш с карбоновым крылом, кислородным баллоном и парашютом на высоте почти 10 км.
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