Велогонщик погиб в 19 лет из-за падения на многодневке в Италии
Итальянский велогонщик Самуэле Привитера погиб в результате падения на первом этапе итальянской веломногодневки «Джиро Делла Валле-д’Аоста». Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.
Привитере было 19 лет. В соревнованиях принимают участие гонщики до 23 лет.
Привитера попал в аварию в муниципалитете Понтей (область Валле-д’Аоста). Обстоятельства аварии до сих пор неизвестны.
В связи с гибелью организаторы отменили второй этап многодневки, третий пройдет 18 июля и начнется с минуты молчания. Также организаторы отменили церемонии чествования призеров этапов.
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