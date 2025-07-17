Велогонщик погиб в 19 лет из-за падения на многодневке в Италии

Самуэле Привитера попал в аварию в муниципалитете Понтей. Обстоятельства аварии до сих пор неизвестны

Итальянский велогонщик Самуэле Привитера погиб в результате падения на первом этапе итальянской веломногодневки «Джиро Делла Валле-д’Аоста». Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Привитере было 19 лет. В соревнованиях принимают участие гонщики до 23 лет.

Привитера попал в аварию в муниципалитете Понтей (область Валле-д’Аоста). Обстоятельства аварии до сих пор неизвестны.

В связи с гибелью организаторы отменили второй этап многодневки, третий пройдет 18 июля и начнется с минуты молчания. Также организаторы отменили церемонии чествования призеров этапов.