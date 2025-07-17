МВД объявило в розыск основательницу сети кафе «Андерсон»

Основательница сети кафе «Андерсон» Татулова объявлена в розыск по уголовной статье. В 2024 году ее оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Анастасия Татулова (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Основательницу сети семейных кафе «Андерсон» Анастасию Татулову (признана Минюстом иноагентом) объявили в розыск, соответствующая карточка появилась в базе МВД России.

Татулову ищут по уголовной статье. По какой именно, не уточняется.

В 2024 году суд в Москве оштрафовал Татулову на 45 тыс. руб. за публикацию материала без указания статуса иноагента.

Татулова живет за границей. В 2022 году она выступила с критикой действий России на Украине. Позже она рассказала, что силовики начали проверки в отношении ресторанов «Андерсон». В 2023 году Татулова сообщила, что ее сеть выкупил «Вкусвилл». По ее словам, сделка обсуждалась с 2019 года и не связана с проверками налоговой.

В мае 2024 года Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила проверку сети кафе «АндерСон». В 2019–2021 годах фирмы сети «АндерСон» платили серые зарплаты и ставили подменные кассы, установила ФНС. По данным налоговиков, скрытая выручка превысила 1 млрд руб. Татулова называла претензии со стороны ФНС и МВД «необоснованными».