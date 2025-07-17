Как на Аляске прозвучали сирены после землетрясения. Видео

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После землетрясения магнитудой 7,3 на Аляске выпустили предупреждение об угрозе цунами, позднее его сняли. Подземные толчки были зафиксированы к югу от поселка Санд-Пойнт на Алеутских островах, в котором живут около тысячи человек.

Центр предупреждений о цунами предупредил о сильных волнах, несущих угрозу для жителей побережья, однако масштабных наводнений не прогнозировалось. Сообщений об ущербе также не поступало.