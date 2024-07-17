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В Краснодаре произошел пожар в парке Галицкого

В Краснодаре произошел пожар в парке Галицкого
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Пожарные локализовали пожар на площади 30 кв. м в парке «Краснодар», также известный как парк Галицкого (был построен на средства основателя сети «Магнит» Сергея Галицкого), сообщили изданию 93.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

О пожаре в парке Галицкого 93.ru со ссылкой на очевидцев сообщило этим днем. Издание опубликовало кадры, на которых виден плотный дым в районе парка.

В пресс-службе парка позже уточнили, что загорелся энергоцентр с инструментами. «По предварительной информации, пострадавших нет! Причина возгорания неизвестна», — отметили в пресс-службе.

Парк Галицкого был открыт 28 сентября 2017 года. Общая площадь парка составляет 22,7 га, из них 13,2 га занимают озеленения, 8,7 га — тротуары. В настоящее время ведется строительство седьмой очереди парка — «Парк облаков», его открытие состоится не ранее 2025 года. На строительство парка Галицкий потратил более 4 млрд руб.

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Теги
Пожар Краснодар парк Сергей Галицкий
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