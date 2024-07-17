В Краснодаре произошел пожар в парке Галицкого

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Пожарные локализовали пожар на площади 30 кв. м в парке «Краснодар», также известный как парк Галицкого (был построен на средства основателя сети «Магнит» Сергея Галицкого), сообщили изданию 93.ru в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

О пожаре в парке Галицкого 93.ru со ссылкой на очевидцев сообщило этим днем. Издание опубликовало кадры, на которых виден плотный дым в районе парка.

В пресс-службе парка позже уточнили, что загорелся энергоцентр с инструментами. «По предварительной информации, пострадавших нет! Причина возгорания неизвестна», — отметили в пресс-службе.