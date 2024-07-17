Японский ретейлер продавал лосось из России под видом рыбы с Хоккайдо
Японский ретейлер Yamanaka продавал российский лосось под маркировкой «сделано на Хоккайдо», сообщает издание Mainichi.
Власти обнаружили партию продукции в супермаркете сети Yamanaka в префектуре Айти. Всего упаковок с недостоверной информацией было почти 8 тыс., их продали в четырех супермаркетах сети в префектуре в течение 10 месяцев в 2022—2023 году. Под управлением Yamanaka находится 61 супермаркет.
Ретейлер заявил, что стал продавать российский лосось вместо выловленного на Хоккайдо в конце 2021 года и оповестил все магазины об изменениях, но до четырех точек информация не дошла. В компании извинились за ошибку.
Россия еще летом 2022 года приостановила реализацию межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года. Российский МИД тогда объяснил это тем, что Токио взял линию на заморозку полагающихся по соглашению выплат, затягивая с подписанием документа о предоставлении технической помощи Сахалинской области.
Условия соглашения позволяли японским рыбакам осуществлять промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южных Курильских островов в России. «К сожалению, в Токио взяли линию на заморозку полагающихся по соглашению [о сотрудничестве в сфере рыболовства] выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области», — добавили в МИДе.
Позже действие соглашения было возобновлено, поскольку Япония произвела соответствующие выплаты.
В декабре Токио и Москва договорились по квотам на вылов рыбы в 200-мильной зоне друг друга на 2024 год. Так, страны решили сократить квоты на вылов на взаимной основе на 6 тыс. т — с 50 тыс. в 2023-м до 44 тыс. в 2024 году. В прошлом году сокращение квот по сравнению с 2022 годом составило 25 тыс. т с каждой стороны.
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