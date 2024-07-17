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Замначальника УМВД Махачкалы на транспорте задержали за взятку в ₽13 млн

Казбека Мурзаева задержали по подозрению в получении крупной взятки от представители портовых компаний. По информации Mash, высокопоставленный полицейский «закрывал глаза» на постоянные перегрузы судов последние два года
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Замначальника управления махачкалинского МВД на транспорте Казбека Мурзаева задержали по подозрению в получении взятки в 13 млн руб., сообщили источники «РИА Новости» и Mash.

«Казбек Мурзаев задержан, его подозревают в получении взятки на 13 млн руб. Возбуждено дело», — рассказал собеседник агентства.

По информации Mash, следствие считает, что деньги высокопоставленному полицейскому представители портовых компаний АО «Махачкалинский морской торговый порт» и ООО «Порт-Петровск». За это Мурзаев «закрывал глаза» на постоянные перегрузы судов последние два года. Во время обыска у него также нашли 4,4 г гашиша, что может грозить возбуждением еще одного дела, уточняет телеграм-канал.

РБК обратился за комментарием в ГУ МВД, СК по Дагестану, направил запросы в Махачкалинское ЛУ МВД на транспорте, в «Махачкалинский морской торговый порт» и «Порт-Петровск».

«Коммерсантъ» узнал об аресте новых активов по делу о рекордной взятке
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

В апреле «Коммерсантъ» сообщал о рекордной взятке в истории МВД, которую получил от администратора криптобиржи World Exchange Services Pte Ltd (Wex, бывшая BTC) бывший сотрудник Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков. Сумма взятки — 4,9 млрд руб. До этого рекордсменом считался экс-полковник Дмитрий Захарченко, который получил 16 лет тюрьмы за взятки на сумму 1,4 млрд руб. При этом у него конфисковали активы на 9 млрд руб., имущество обратили в доход государства.

По данным газеты, взятка Сатюкову была передана в то время, когда он возглавлял третье отделение четвертого отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») БСТМ. Согласно материалам дела, они вместе с бывшим коллегой Дмитрием Соколовым под угрозой уголовного преследования навязали «крышу» системному администратору криптобиржи Алексею Иванову (Билюченко).

По версии следствия, деньги офицерам перечисляли с марта 2019 года по октябрь 2021 года; они поступали на подконтрольные Сатюкову криптовалютные кошельки за «незаконные действия (бездействие) и общее покровительство по службе» в пользу Иванова.

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