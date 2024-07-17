Имя основателя «Митьков» Шагина убрали с выставки в «Манеже» в Петербурге

Выставка посвящена арт-центру «Пушкинская-10». Сначала с выставки убрали картину Шагина, его имя на информационном стенде замазали. Теперь стенд обновлен, и имени художника на нем нет

Дмитрий Шагин (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Имя основателя творческой группы «Митьки» Дмитрия Шагина убрали из списка участников выставки в петербургском «Манеже», которая посвящена арт-центру «Пушкинская-10», сообщил депутат Заксобрания Санкт-Петербурга («Яблоко») Борис Вишневский (признан Минюстом иноагентом).

Он напомнил, что несколько дней назад с выставки убрали картину Шагина «Митьки 91» («для реставрации») и фотографии 1980-х из собрания «Музея нонконформистского искусства» (без объяснения причин, в этом музее хранятся работы Шагина, он располагается в арт-центре).

«И замазали имя Шагина в списке участников на информационном стенде в «Манеже». И вот теперь — реакция на общественный резонанс: информационный стенд просто заменили, и никаких следов участия Шагина на нем нет вообще», — написал он.

Группа «Митьки» названа в честь Шагина. Она сложилась в 1980-е годы и объединила художников, музыкантов, поэтов и писателей.

В прошлом году картину Шагина сняли с выставки во Всероссийском музее декоративного искусства, а на ее распечатанной копии на баннере выставки был закрашен лозунг творческой группы — «Митьки никого не хотят победить!», который был придуман почти 40 лет назад.

Шагин назвал это примером вандализма и коммунистического ужаса. Он отметил в разговоре с РБК, что группу запрещали в середине 80-х, «последняя цензура была в 1986-м, тогда хоть не закрашивали».

В пресс-службе Всероссийского музея декоративного искусства объяснили РБК ситуацию со снятием картины Шагина попыткой «избежать тревожащих интерпретаций», но подчеркнули, что с уважением относятся к творчеству художника.