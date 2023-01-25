Основатель «Митьков» назвал запрет их лозунга «коммунистическим ужасом»

На выставке в музее декоративного искусства по требованию директора закрасили лозунг «Митьки никого не хотят победить!», который был придуман 40 лет назад. Действия музейщиков автор назвал вандализмом

Дмитрий Шагин с картиной «День тельняшки» (Фото: Дмитрий Шагин / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Закрашивание лозунга «Митьки никого не хотят победить!» творческой группы «Митьки» на баннере во Всероссийском музее декоративного искусства» является примером вандализма и коммунистического ужаса. Об этом РБК заявил автор картины, которую сняли с выставки в музее, и член творческой группы Дмитрий Шагин.

Шагин рассказал РБК, что журнал «Декоративное искусство» попросил его сделать работу на тему «Поздравительная открытка к праздникам», поэтому он выбрал петербургский праздник День тельняшки (19 августа) и прислал эскиз картины. «Я нарисовал картину, где братки и сестренки празднуют день тельняшки и у них сзади транспарант такой: «Митьки никого не хотят победить!», наш всем известный слоган», — пояснил художник. Для выставки также был изготовлен печатный баннер с картиной.

Однако потом, по словам Шагина, администрация выставки «замолчала» и не пригласила его на открытие, после чего он решил сам связаться с ней, чтобы приехать и увидеть картину.

«Мне сказали, что картина не висит, что ее запретила директор музея, и она где-то в кладовке спрятана. Я спросил, почему раньше не сказали, мне ответили, что не хотели волновать. Действительно, я бы очень переживал. В журнал «Декоративное искусство» прислала бумагу директор музея, что просьба картину изъять в связи с политическим подтекстом. Но картина была утверждена, они подавали все изображения», — рассказал Шагин.

Позднее художник приехал в Москву на закрытие и обнаружил, что на распечатанной копии картины, которая была размещена вместе с другими на трехметровом баннере, лозунг «Митьки никого не хотят победить!» закрасили яркой краской. «Получилось, что эти братки и сестренки идут под коммунистическим транспарантом, что меня конечно вообще резануло, ну могли бы закрасить хоть как-то иначе. Какой-то совсем ужас. Я минут 15 пытался это оттереть. Я просто считаю, что это вандализм делать коммунистический ужас. Тем более, когда нас запрещали в середине 80-х, последняя цензура была в 1986, тогда хоть не закрашивали», — отметил Шагин.

Он добавил, что лозунг «Митьков» придумали почти 40 лет назад и он фигурирует во многих произведениях творческой группы.

Ранее «Новая газета» сообщила, что на выставке «Открытика. К 65-летию журнала «Декоративное искусство» во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве изъяли картину «Митьков» по требованию директора музея Елены Титовой. При этом на ее уменьшенной копии на общем стенде надпись закрасили в цвет транспаранта.

РБК направил запрос во Всероссийский музей декоративного искусства.

Петербургская группа «Митьки» сложилась в 1980-е годы и объединила художников, музыкантов, поэтов и писателей. Она была названа в честь Шагина.

