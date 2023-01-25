Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 74,69 (-0,04) Инвестиции, 24 янв, 16:06
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 68,75 (+0,12) Инвестиции, 24 янв, 16:06
МИД Эстонии заявил о сохранении посольства в России в интересах граждан Политика, 11:40
Основатель «Митьков» назвал запрет их лозунга «коммунистическим ужасом» Общество, 11:39
В Ульяновской области успешно завершена установка корпуса реактора МБИР Пресс-релиз, 11:37
Пушилин заявил о боях в удерживаемых ВСУ кварталах Артемовска Политика, 11:32
Школьное образование в Москве. Цифры, факты, инфографика Специальный проект, 11:27
Зеленский ввел санкции против главы Киево-Печерской лавры и миллиардера Политика, 11:26
В Швеции нашли редкоземельные металлы. Что это значит для России и Китая Pro, 11:21
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
За 5 дней вы научитесь использовать разные инструменты управления временем
Прокачать навык
Reuters узнало о транзакциях Binance для Bitzlato на $346 млн Крипто, 11:17
У части российских пользователей перестал открываться App Store Технологии и медиа, 11:08
Стал известен следующий соперник Рублева в случае победы над Джоковичем Спорт, 11:03
Еда вышла из ресторанов: три важных тренда на рынке фудсервиса РБК и Черкизово, 11:03
Больше агрессии: как компании сегодня сохранить эффективность логистики Pro, 10:57
Рогов заявил о готовившемся ВСУ наступлении на Мелитополь и Бердянск Политика, 10:55
В Минобороны Молдавии заявили о неготовности к вступлению в НАТО Политика, 10:49
Общество ,  
0 

Основатель «Митьков» назвал запрет их лозунга «коммунистическим ужасом»

Художник Шагин: закрашивание лозунга «Митьков» на выставке — это коммунистический ужас
На выставке в музее декоративного искусства по требованию директора закрасили лозунг «Митьки никого не хотят победить!», который был придуман 40 лет назад. Действия музейщиков автор назвал вандализмом
Дмитрий Шагин с картиной &laquo;День тельняшки&raquo;
Дмитрий Шагин с картиной «День тельняшки» (Фото: Дмитрий Шагин / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Закрашивание лозунга «Митьки никого не хотят победить!» творческой группы «Митьки» на баннере во Всероссийском музее декоративного искусства» является примером вандализма и коммунистического ужаса. Об этом РБК заявил автор картины, которую сняли с выставки в музее, и член творческой группы Дмитрий Шагин.

Шагин рассказал РБК, что журнал «Декоративное искусство» попросил его сделать работу на тему «Поздравительная открытка к праздникам», поэтому он выбрал петербургский праздник День тельняшки (19 августа) и прислал эскиз картины. «Я нарисовал картину, где братки и сестренки празднуют день тельняшки и у них сзади транспарант такой: «Митьки никого не хотят победить!», наш всем известный слоган», — пояснил художник. Для выставки также был изготовлен печатный баннер с картиной.

Однако потом, по словам Шагина, администрация выставки «замолчала» и не пригласила его на открытие, после чего он решил сам связаться с ней, чтобы приехать и увидеть картину.

«Мне сказали, что картина не висит, что ее запретила директор музея, и она где-то в кладовке спрятана. Я спросил, почему раньше не сказали, мне ответили, что не хотели волновать. Действительно, я бы очень переживал. В журнал «Декоративное искусство» прислала бумагу директор музея, что просьба картину изъять в связи с политическим подтекстом. Но картина была утверждена, они подавали все изображения», — рассказал Шагин.

Позднее художник приехал в Москву на закрытие и обнаружил, что на распечатанной копии картины, которая была размещена вместе с другими на трехметровом баннере, лозунг «Митьки никого не хотят победить!» закрасили яркой краской. «Получилось, что эти братки и сестренки идут под коммунистическим транспарантом, что меня конечно вообще резануло, ну могли бы закрасить хоть как-то иначе. Какой-то совсем ужас. Я минут 15 пытался это оттереть. Я просто считаю, что это вандализм делать коммунистический ужас. Тем более, когда нас запрещали в середине 80-х, последняя цензура была в 1986, тогда хоть не закрашивали», — отметил Шагин.

Он добавил, что лозунг «Митьков» придумали почти 40 лет назад и он фигурирует во многих произведениях творческой группы.

Ранее «Новая газета» сообщила, что на выставке «Открытика. К 65-летию журнала «Декоративное искусство» во Всероссийском музее декоративного искусства в Москве изъяли картину «Митьков» по требованию директора музея Елены Титовой. При этом на ее уменьшенной копии на общем стенде надпись закрасили в цвет транспаранта.

Читайте на РБК Pro
Как изучение иностранного языка повышает самооценку и снижает стресс
Как в России, но без санкций: можно ли заработать на рынке акций Бразилии
В России появился мировой электросетевой гигант. Что ожидать от его акций
Как нанимать подходящих кандидатов, а не гнаться за призрачными лучшими

РБК направил запрос во Всероссийский музей декоративного искусства.

Петербургская группа «Митьки» сложилась в 1980-е годы и объединила художников, музыкантов, поэтов и писателей. Она была названа в честь Шагина.
 

Авторы
Теги
Екатерина Костина Екатерина Костина, Юлия Волкова Юлия Волкова
«Митьки» музей цензура
Материалы по теме
Умер один из основателей арт-группы «Митьки» Владимир Тихомиров
Общество
Уральский театр заменил трибьют Пугачевой «песнями любви»
Политика
Отсутствие концертов популярных артистов увеличило спрос на детские елки
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter