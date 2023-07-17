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Сервис МВД по проверке паспортов стал недоступен из-за технических работ

МВД: сайт по проверке недействительных паспортов недоступен из-за технических работ
МВД России сообщило, что сервис проверки недействительных паспортов стал недоступен пользователям из-за технических работ. Закрыть систему пришлось после того, как в нее внесли действующие паспорта
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Онлайн-сервис МВД для проверки списка недействительных паспортов недоступен из-за проведения технических работ, сообщили в МВД России.

Сервисом могли пользоваться как обычные граждане, так и организации, в частности, банки. Гражданам, которым необходимо проверить действительность паспорта, МВД на время приостановки работы сервиса предложило следующие решения:

  • Проверить документ на сайте http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm? sid=2000 и «вне зависимости от результата нажать кнопку «Сообщить об ошибке»;
  • Подать запрос в службу поддержки на портале госуслуг, его направят в миграционное подразделение МВД России и рассмотрят «в кратчайшие сроки»;
  • подать заявление (лично или онлайн) в территориальный орган МВД России, которым был выдан паспорт.

Для юридических лиц МВД уточняет, что для них, согласно указанию Центробанка от 04.04.2023 № 6397-У, этот онлайн-сервис был «исключен из перечня источников информации». Как 17 июля написал «Коммерсантъ», банки для идентификации клиентов по списку недействительных паспортов скачивали базу и загружали в свою информационную систему.

Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков пояснил газете, что этот способ, через онлайн-сервис Системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3), был менее удобен из-за частых сбоев. Однако на этот раз сбой случился и в офлайн-сервисе МВД, где в список внесли действующие паспорта.

Свидетельством сбоя стали данные Национального совета финансового рынка (НСФР), согласно которым с 22 июня по 4 июля было зафиксировано прибавление 16 млн дополнительных записей о паспортах к 150 млн уже имевшихся. При сверке этих сведений по СМЭВ 3 было выявлено несоответствие более 20% записей, а через сайт МВД России — до 60%.

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НСФР обратился к МВД и правительству с просьбой восстановить банкам доступ к сервису проверки МВД, отметив такие неудобства работы с СМЭВ, как длительное ожидание ответа и ограничение на количество запросов.

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