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Под Тулой наладили нарушенное сходом вагонов при краже движение поездов

Движение поездов, перекрытое после схода с рельсов вагонов на участке железной дороги Узловая-3 — Жданка под Тулой, восстановили, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

«Сегодня в 5:08 часов железнодорожники восстановили движение поездов по одному пути на участке Узловая 3 — Жданка в Тульской области. В настоящее время поезда на перегоне пропускаются поочередно в обе стороны», — сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что инфраструктура у места аварии восстановлена не до конца, работы еще продолжаются.

В Тульской области 12 вагонов сошли с рельсов при попытке кражи металла
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Движение перекрыли после того, как 16 июля на этом участке с рельсов сошли12 вагонов грузового поезда. Инцидент произошел в 15:20 в районе станции Полунино. В пресс-службе Московской железной дороги РБК уточняли, что авария произошла по вине мужчины, который пытался украсть из поезда металл, он погиб. Telegram-канал Baza писал, что один из кусков металла упал на железнодорожный путь и попал под колеса состава. В результате вагоны сошли с рельсов, но не опрокинулись, розлива топлива также не произошло, говорили в МЧС.

Проверку по факту произошедшего начала Московская межрегиональная транспортная прокуратура. После аварии пассажирские поезда пустили по альтернативным маршрутам — через Елец, Орел и Тулу.

Теги
Тульская область авария железные дороги
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