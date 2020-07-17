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Общество ,  
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Сотрудник НИИ задержан в Москве за взятку от иностранца

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В результате расследования дела о коррупции обвинения в получении взятки были предъявлены сотруднику «Всероссийского научно-исследовательского института метрологической службы» (ВНИИМС), а в даче взятки — иностранцу, сообщает сайт ГСУ Следственного комитета по Москве. Причем речь идет о взятке в крупном размере (от 150 тыс. до 1 млн руб).

«По данным следствия, сотрудник представительства иностранной компании, неоднократно получив отрицательные заключения ФГУП «ВНИИМС» о невозможности рекомендовать к выдаче сертификатов соответствия на два измерительных прибора, производимых компанией, передал взятку в размере 200 тыс. рублей сотруднику института для получения положительного заключения до устранения выявленных проведенными проверками недостатков», — говорится в сообщении СК.

Сотрудник, получивший взятку работал в ранге заместителя одного из отделов НИИ, ему предъявлено обвинение по пункту «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, иностранцу — по пункту «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.

Следователи провели 15 обысков как на квартирах подозреваемых, так и в нежилых помещениях, в результате которых получили доказательства виновности обоих фигурантов дела, уточнили в СК.

Следователи будут просить суд избрать для обоих меру пресечения в виде заключения под стражу.

Материал дополняется.

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