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Только треть россиян заявили о равной оплате труда мужчин и женщин

Опрос проводился в 10 странах. Больше остальных о равноправии в этом вопросе заявляли жители Индии (73%) и Таиланда (71%). В России этот показатель близок к среднему по миру — 34%
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Более трети (34%) людей в мире заявили о том, что труд мужчин и женщин оплачивается одинаково. Противоположного мнения придерживаются 45% жителей планеты, свидетельствуют результаты исследования (есть у РБК), которое совместно провели холдинг «Ромир» и международное сообщество исследовательских компаний GlobalNR.

Исследование проводилось в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китае, России, США, Таиланде, Южной Корее. Всего было опрошено 7,1 тыс. человек, из них 800 — в России.

«Чаще других о равноправии в данном вопросе заявляли жители Индии (73%) и Таиланда (71%)», — говорится в исследовании.

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Респонденты из России показали близкий к среднему по миру результат (34%). Точно такой же доля людей, считающих, что граждане получают одинаковую оплату труда вне зависимости от пола, оказалась и в США.

Самые низкие показатели согласных с данным утверждением были зафиксированы в Бразилии (19%), Германии (18%) и Южной Корее (13%).

Президент холдинга «Ромир», доктор социологических наук Андрей Милехин, комментируя результаты исследования, заявил, что проблема равноправия уже давно существует в мире, и с каждым годом многие страны прикладывают все больше усилий для ее решения во всех сферах жизни, в том числе и в трудовой. «Однако мы видим, что граждане как нашей страны, так и США, ряда европейских стран, не ощущают реального равноправие в вопросах оплаты труда», — указал он.

По его словам, в последние несколько десятилетий экономика знаний практически размыла понятия мужских и женских профессий и у каждого в теории есть возможность заниматься практически чем угодно. «Только не у всех и не везде это пока получается», — подытожил Милехин.

Авторы: Михаил Юшков, Ирина Парфентьева
Теги: оплата труда, равенство, «Ромир»
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