Только треть россиян заявили о равной оплате труда мужчин и женщин

Опрос проводился в 10 странах. Больше остальных о равноправии в этом вопросе заявляли жители Индии (73%) и Таиланда (71%). В России этот показатель близок к среднему по миру — 34%

Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Более трети (34%) людей в мире заявили о том, что труд мужчин и женщин оплачивается одинаково. Противоположного мнения придерживаются 45% жителей планеты, свидетельствуют результаты исследования (есть у РБК), которое совместно провели холдинг «Ромир» и международное сообщество исследовательских компаний GlobalNR.

Исследование проводилось в Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Италии, Китае, России, США, Таиланде, Южной Корее. Всего было опрошено 7,1 тыс. человек, из них 800 — в России.

«Чаще других о равноправии в данном вопросе заявляли жители Индии (73%) и Таиланда (71%)», — говорится в исследовании.

Респонденты из России показали близкий к среднему по миру результат (34%). Точно такой же доля людей, считающих, что граждане получают одинаковую оплату труда вне зависимости от пола, оказалась и в США.