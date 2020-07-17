В НАО осудили пустившего убийцу в детский сад охранника

Сотрудник ЧОПа принял психически неуравновешенного мужчину за родителя одного из детей

Фото: СК РФ / РИА Новости

В Ненецком автономном округе к 2,5 годам лишения свободы к колонии общего режима приговорили охранника ЧОП «Святогоръ». Его признали виновным в том, что он пустил в детский сад мужчину, который в итоге убил ребенка, говорится в сообщении СК.

Мужчина был признан виновным по пп. «б», «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающее требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное в отношении услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть человека). Помимо этого еще в феврале у ЧОП, в котором он работал, была аннулирована лицензия.

Как установил суд, 31 октября 2019 года охранник нарушил правила и открыл дверь в детский сад 36-летнему жителю Нарьян-Мара. Впоследствии он утверждал, что сделал это, поскольку принял посетителя за родителя одного из детей.

Последний в результате беспрепятственно прошел в спальню, где во время «тихого часа» отдыхали дети и нанес смертельные ножевые ранения 6-летнему мальчику.

Убийца в результате был задержан на месте преступления. Следователям он объяснил свои действия заклинанием, которое прочитал в книге.

По итогам психолого-психиатрической экспертизы выяснилось, что он страдает психическим расстройством, а на момент совершения инкриминируемого ему деяния был невменяем. Решением суда 36-летнему мужчине назначены принудительные меры медицинского характера в виде лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа.