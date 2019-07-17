Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство в Мексике

Макеева приговорили к длительному тюремного сроку за убийство, совершенное в Мексике в 2017 году. Он снял видео с оскорблениями в адрес мексиканцев, а когда местные жители напали на него возле дома, ранил одного из них ножом

Фото: Bernandino Hernandez / AP

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37 с половиной годам тюрьмы и штрафу в 405 тыс. песо (около 1,3 млн руб.) за совершенное в мае 2017 года убийство, сообщается на сайте прокуратуры штата Кинтата-Роо.

16 июля суд признал Макеева виновным в умышленном убийстве. Защита россиянина настаивала на том, что убийство произошло в результате самообороны.

В посольстве России в Мексике не усмотрели нарушения основных прав Макеева в ходе судебного процесса, передает «РИА Новости». Дипломаты отметили, что статья, по которой россиянин признан виновным, предполагает возможность передачи осужденного в страну, гражданином которой он является.

«Макеев имеет право на передачу для дальнейшего отбывания наказания в России, однако пока он с такой просьбой не обращался», — рассказали в дипмиссии.