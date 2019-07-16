Избитого в Мексике россиянина Макеева признали виновным в убийстве

В Мексике суд признал гражданина России Алексея Макеева виновным в умышленном убийстве, которое произошло в Канкуне в мае 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры штата Кинтана-Роо.

В ведомстве отметили, что 16 июля суд огласит срок, на который Макеев отправится отбывать наказание в тюрьму. Защита россиянина настаивала на том, что смерть местного жителя стала следствием самообороны со стороны Макеева, однако суд эти доводы во внимание не принял.

Инцидент возле дома Алексея Макеева в Канкуне произошел 20 мая 2017 года. Местные жители, собравшиеся возле его дома, заставили россиянина выйти на улицу, после чего напали на него. Во время драки Макеев ранил одного из нападавших ножом, тот впоследствии скончался. К тому времени как приехала полиция, сам Макеев был сильно избит. Уже в больнице у гражданина России диагностировали «серьезнейшую черепно-мозговую травму», его перевели в состояние искусственной комы, после чего он несколько дней пролежал в реанимации. 29 мая его выписали из больницы и поместили под стражу.

Конфликт между Макеевым и местными жителями произошел после того, как он опубликовал видео на Youtube, где выкрикивал слоганы и оскорбления в адрес мексиканцев. Место жительства Макеева группа напавших вычислила благодаря социальным сетям.