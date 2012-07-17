Следствие подозревает, что пропавший московский чиновник убит

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения 48-летнего главы управы района Раменки на западе Москвы Александра Дмитриева. Как сообщили РБК в пресс-службе ведомства, речь идет о ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Фото: РБК

Заявление об исчезновении чиновника поступило в правоохранительные органы накануне, 16 июля. Установлено, что утром в понедельник А.Дмитриев выехал на работу на личном автомобиле из садового некоммерческого товарищества "Ресурс-1", расположенного рядом с поселком Рассудово Московской области.

Однако до работы он так и не добрался, на телефонные звонки не отвечал. Позднее в окрестностях Рассудово у железнодорожного переезда был обнаружен автомобиль, в котором находились водительские удостоверение и другие документы А.Дмитриева. Самого мужчину обнаружить не удалось.

Пропавшего чиновника и возможных свидетелей его исчезновения ищет полиция. Отметим, что А.Дмитриев был назначен на пост главы управы Раменок ровно неделю назад, 10 июля.

В районе Раменки прописан премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.