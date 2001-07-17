Витаминная майка заменит фрукты

Японская компания утверждает, что в скором временем люди смогут получать дневную дозу витамина С просто надев майку, которая будет изготовлена из специального витаминосодержащего материала...

Компания «Fuji Spinning» разработала ткань, которая содержит химическое вещество, называемое про-витамин. Этот химикат превращается в витамин С при соприкосновении с кожей и затем впитывается и усваивается организмом. Количество витамина С, содержащегося в майке, сделанной из этой ткани, эквивалентно двум крупным лимонам. Примечательно, что ткань практически не теряет своих витаминных качеств при стирке – такую майку можно стирать до 30 раз. Представитель компании Макото Сузуки считает, что их продукция заинтересует в основном женщин, следящих за своим здоровьем и состоянием кожи.

Эти витаминные майки будут выпущены в продажу уже в начале 2002 года. Также ожидается, что в продажу поступит насыщенное витаминами нижнее белье для женщин. Однако врачи по-прежнему считают, что вводить в организм витамин С следует традиционным способом, кушая фрукты и попивая соки.

BBC