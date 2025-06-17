Генпрокуратура подала иск к экс-премьеру Карачаево-Черкесии на ₽41 млрд

Иск содержит требование передать в госсобственность активы, связанные с Владимиром Кайшевым. В их числе агробизнес в Ставропольском крае, Пятигорский ипподром, портфель офисной и жилой недвижимости и около 70 участков земли

Владимир Кайшев (Фото: Российская академия наук )

Генпрокуратура подала иск о передаче в собственность государства активов, связанных с Владимиром Кайшевым — бывшим председателем правительства Карачаево-Черкесии, избранным в 2022 году в число академиков Российской академии наук, рассказали два источника РБК, знакомых с его содержанием, и подтвердил источник, близкий к надзорному ведомству.

В иске содержится требование обратить в доход государства Пятигорский молочный комбинат, ООО «Елизавета-минеральные воды», ООО «Насиб», управляющее Пятигорским ипподромом, а также более 40% агрофирмы «Село им. Г.В. Кайшева». Кроме того, требование обратить в доход государства распространяется на 35 нежилых зданий и сооружений, 67 земельных участков, а также на жилые дома в Подмосковье и Ставропольском крае, квартиры и машины.

Агрофирма «Село имени Г.В. Кайшева» (Фото: Денис Абрамов / РИА Новости) Пятигорский ипподром (Фото: сервис «Яндекс.Карты») Пятигорский молочный комбинат (Фото: Денис Абрамов / РИА Новости) Гостиничный комплекс «Понтос Плаза» (Фото: сервис Google Street View)

В качестве обеспечительной меры истцы просят суд наложить арест на активы и банковские счета ответчиков и связанных с ними структур.

Стоимость активов, среди которых «Пятигорский молочный комбинат», ставропольская «Агрофирма Село им Г.В. Кайшева» и компания «Насиб», управляющая ипподромом в Пятигорске, оценивается в 41 944 636 908 руб., говорит РБК источник, знакомый с приведенными в материалах истцов оценками.

Ответчиками по иску указаны сам Владимир Кайшев, его бывшая жена Нурет Кайшева, брат Юрий и дочь Елена Кайшевы, а также гендиректор Upro group Артем Мачульский, ООО «Понтос плаза», которое зарегистрировано в Ессентуках, и его бывший руководитель Ирина Леонова, племянница Владимира Кайшева. Сейчас Кайшев арестован по делу о незаконном завладении АО «Кавминводы». По этому же делу ранее были арестованы бизнесмен Евгений Куделя и директор департамента социально-экономического развития в СКФО Минэкономразвития Игорь Храновский.

С 2000 по 2008 год Владимир Кайшев работал в Минсельхозе — руководил департаментом пищевой, перерабатывающей промышленности и детского питания, был помощником министра, а в 2004-2005 годах занимал пост исполняющего обязанности замглавы Федерального агентства по сельскому хозяйству. В 2008 году Кайшев возглавил правительство Карачаево-Черкессии, на посту премьера регионального правительства он работал до 2010 года. Потом до 2016 года был помощником полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе.

По данным Генпрокуратуры, одновременно с госслужбой Владимир Кайшев «в условиях конфликта интересов занимался коммерческой деятельностью через доверенных лиц, в том числе с использованием информации о финансово-экономическом состоянии предприятий, их имущественных комплексах и занятом ими земельном фонде, в целях извлечения выгоды для себя, своих близких и предоставления ее аффилированным с ними хозяйствующим субъектам», говорит источник, близкий к надзорному ведомству.

В частности, по его словам, на должностях в Минсельхозе и Федеральном агентстве по сельскому хозяйству Кайшев мог «оказывать неограниченное влияние» на процессы в агропромышленном комплексе Ставропольского края, получать конфиденциальную информацию о предприятиях, их доходах и ликвидных активах. Оперируя этими сведениями Кайшеву выбирал интересующее его имущество, изымал из публичного владения и перерегистрировал в свою собственность или собственность связанных с ним людей, говорит один из источников РБК, приводя в пример создание агрофирмы «Село им. Г.В. Кайшева».

Во время создания компании, которая сначала называлась «Селом Ворошилова», а позднее была переименована, Кайшев работал в Минсельхозе. «В результате последовательных действий и созданных в период пребывания во власти условий Кайшев сформировал имущественный комплекс ООО «АгроФирма «Село Ворошилова» на базе колхоза им. Ворошилова, который впоследствии был обанкрочен», — говорит он.

Чтобы скрыть участие в управлении, указал источник, 100% долей в капитале фирмы было оформлено им на брата — Юрия Кайшева. В дальнейшем в качестве номиналов выступали племянница Ирина Леонова, бывшая жена Нурет Кайшева и аффилированный ему Воронцов В.Ю., а Елена Кайшева стала владельцем 54 земельных участков.

В этот же период Кайшев обеспечил передачу в свою пользу имущества Пятигорского молочного комбината, оформив доли на Воронцова В.Ю. (95,24%) и свою племянницу Ирину Леонову (4,76%), а в дальнейшем в качестве номинальных владельцев выступали племянница Юрий и Нурет Кайшевы, перечисляет источник РБК, близкий к надзорному ведомству.

На госслужбе Кайшев курировал работу Пятигорского ипподрома. «Он воспользовался нестабильным финансовым состоянием ипподрома, обеспечил получение в пользу аффилированного ему юридического лица имущества по племенному животноводству», — указал источник, знакомый с материалами иска. Также, «используя авторитет и властные полномочия, и действуя через подконтрольных лиц», он обеспечил передачу в свою пользу имущества, ранее принадлежавшего ФГУП «Санаторий «Минеральные Воды», добавил источник РБК.

По его словам, для управления имуществом санаторно-курортного комплекса было создано ООО «Санаторий «Минеральные воды–2», а в последующем ООО «Елизавета-минеральные воды», оформленные на номинальных владельцев, в том числе Артема Мачульского. «Для придания видимости соблюдения антикоррупционных запретов Кайшев передавал доли в капиталах компаний, и руководящие должности в них своим родственникам и доверенным лицам», — заключил он.

По данным истцов, создав в 2003–2012 годах в обход антикоррупционного законодательства высоколиквидные агрофирму «Село Ворошилова» и ООО «ПМК», а также получив контроль над Пятигорским ипподромом и санаторием «Минеральные Воды», Кайшев вкладывал доходы от их эксплуатации в новые бизнес-проекты. В частности, на базе Санатория имени Анджиевского был создан гостиничный комплекс «Понтос Плаза». «Также коррупционный доход Кайшев направил на приобретение дорогостоящих объектов недвижимости и транспортных средств, которые распределил среди близких лиц», — заключил источник, знакомый с материалами иска.