Начальника Восточно-Сибирской железной дороги арестовали по делу о взятке
Начальник Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД) арестован по делу о получении крупной взятки, сообщила пресс-служба Свердловского районного суда Иркутска.
Суд не уточняет его имя, называя лишь «обвиняемым В.».
Это подразделение РЖД с 2021 года возглавляет Вадим Владимиров. Карьеру он начал с должности помощника машиниста электровоза, затем в разные годы был поездным диспетчером, главой станции Иркутск-Сортировочный, начальником Красноярской железной дороги. Он обладает высшей наградой отрасли — знаком «Почетный железнодорожник ОАО «РЖД».
Восточно-Сибирская железная дорога пролегает на территории Иркутской области, Якутии, Бурятии и Забайкальского края. В ее границах проходят Транссибирская и Байкало-Амурская магистрали.
Мужчину обвиняют в получении взятки должностным лицом через посредников в виде денег, покровительстве по службе или «за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателей и представляемых ими лиц», эти действия входили в его служебные полномочия. Эта статья (ч.1 ст. 290 УК) грозит лишением свободы до трех лет.
Представитель РЖД отказался от комментариев.
О задержании Владимирова местный портал Irk.ru сообщал еще в январе, но тогда новость опровергли в ВСЖД.
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