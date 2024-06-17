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Общество ,  
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Китайский пенсионер нашел среди выброшенных книг «военные секреты»

Военные должны были уничтожить конфиденциальные документы, но продали их на макулатуру за $12. Файлы обнаружил пенсионер-энтузиаст, который увлекается военной тематикой

Китайский пенсионер «дядя Чжан», коллекционирующий газеты и журналы на военную тематику, случайно приобрел четыре тома конфиденциальных военных документов за 85 центов, сообщило Министерство госбезопасности Китая в соцсети Weixin.

Покупка произошла так: пенсионер прогуливался неподалеку от своего дома и заметил у дверей пункта приема макулатуры два мешка из змеиной кожи, наполненных книгами. Мужчина обратил внимание, что книги совершенно новые и имеют отношение к военной тематике, после чего купил четыре из них за шесть юаней (72,96 руб.).

Вернувшись домой, мужчина приступил к чтению, но чем больше вчитывался, тем больше росло его беспокойство, отмечает министерство. Пенсионер предположил, что купил «военные секреты» и связался с местным управлением Министерства госбезопасности.

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Фото:army.mod.uk

В ходе расследования выяснилось, что документы на пункт сбора макулатуры отправили военнослужащие секретного подразделения Го и Ли. Им поручили уничтожить более 200 секретных документов, но они вместо этого продали их примерно по 0,8 юаня за 1 кг. Общий вес партии превысил 30 кг, агенты заработали более 20 юаней ($12).

Из привлекли к ответственности, министерство начало пересмотр процедур, чтобы не допустить повторения ситуации.

Министерство госбезопасности в последние месяцы регулярно призывает общественность помогать в борьбе с иностранными разведками. В прошлом апреле китайские власти внесли радикальные изменения в закон о борьбе со шпионажем: было расширено определение шпионажа и запрещена передача любой информации, касающейся национальной безопасности и интересов. Это первое обновление закона с 2014 года.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Китай секретные документы

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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