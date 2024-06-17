В Хакасии и Туве выпустили в дикую природу краснокнижных балобанов

Перед этим специалисты помогли соколам выработать летные навыки в специальном вольере и обучили охоте. Всего выпущено на волю 50 особей

Птицы готовые к транспортировке (Фото: Фонд «Природа и люди») Сокол-балобан в клобучке в переноске (Фото: Фонд «Природа и люди») Фото: Фонд «Природа и люди» Сергей Рыбаков, генеральный директор фонда «Природа и люди» вместе с представителем Росприроднадзора и директором Хакасского заповедника (Фото: Фонд «Природа и люди») Фото: Фонд «Природа и люди»

В Хакасии и Туве выпустили в дикую природу 50 краснокнижных годовалых соколов-балобанов, сообщили РБК в природоохранном фонде «Природа и люди».

В России специалисты впервые выпускают на волю такое количество балобанов за один раз, отметили в фонде.

«Возвращение такого количества взрослых птиц в природные местообитания увеличит численность исчезающего вида в естественной среде и повысит их шансы на успешное размножение», — пояснили там.

Для жизни в дикой природе соколов подготовили по уникальной методике: им помогли выработать летные навыки в специальном вольере и обучили охоте.

На европейской территории России гнездятся 120150 пар балобанов — в предгорье Алтая, Минусинской котловине и на склонах горных хребтов. В южной Туве одна пара приходится на 50–100 кв. км. В азиатской части России популяция соколов составляет более 1000 пар.

О планах в ближайшее время выпустить соколов-балобанов на волю рассказал ТАСС генеральный директор фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Это будет большой единоразовый выпуск — около 50 [особей]. Выпускать будем частями, по разным точкам, чтобы птицы не заняли полный ареал обитания, по 5–6 птиц на территорию», — пояснил он. Рыбаков уточнил, что птицы были приобретены в питомниках благодаря спонсорам.

Он также сообщил, что в дальнейшем фонд планирует создать в Хакасии заповедник для поддержания популяции лошадей Пржевальского. Сейчас центр реинтродукции этих животных есть только в Оренбургской области.

В сентябре прошлого года семь птенцов соколов-балобанов были выпущены в Республике Алтай. Их вырастили в специальном ящике-хеке [искусственные гнезда для птенцов] в Сайлюгемском национальном парке, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь парка Татьяна Иваницкая. По ее словам, с 2021 года в дикую природу отпустили 21 птицу. Популяция балобанов на Алтае оказалась под угрозой из-за браконьерства. Этих редких птиц отлавливают для продажи любителям соколиной охоты в арабских странах.

Год назад первый центр по реинтродукции балобанов появился в Татарстане, в Камско-Устьинском районе. Там поселили десять соколят из питомника в Подмосковье. «Уже три птицы улетают и возвращаются, и это радует. Установлены два хэка, по пять птиц обитают в каждом из них. Территория ограждена, за птицами наблюдают волонтеры, в дальнейшем будет установлена информационная табличка. Наша задача — вырастить птиц в условиях дикой природы, чтобы в дальнейшем они могли спокойно охотиться», — рассказывал исполнительный директор Регионального общественного фонда имени Щеповских Андрей Агарков.