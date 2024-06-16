В Баренцевом море спасли запутавшегося в сетях краснокнижного кита

Туристы заметили запутавшегося в сетях горбатого кита 5 июня, после чего была начата операция по его спасению. Об успешном ее завершении рассказала глава Росприроднадзора, отметив, что это была первая подобная операция в России

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Спасатели смогли спасти запутавшегося в сетях краснокнижного горбатого кита около села Териберка в Кольском районе Мурманской области, сообщила в своем телеграм-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Удалось снять веревку с кита. После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного. Операция прошла успешно», — рассказала она.

Фото: radionovasg / Telegram

Также Радионова написала, что это была первая успешная операция по «распутыванию» кита в России. «Каждый день спасатели проводили до 14 часов в море, пытаясь приблизиться к животному. Кит активно кормился вместе со стадом, более крупные сородичи прикрывали его от назойливой лодки с учеными», — уточнила глава Росприроднадзора.

Туристы заметили запутавшегося в рыболовных сетях кита 5 июня. Животное было ранено и не могло полностью открыть пасть. На этом фоне активисты развернули спасательную операцию, во время которой они с помощью беспилотников и маломерных судов исследовали 120 км прибрежной территории Кольского полуострова в поисках запутавшегося в сетях кита. Животное удалось найти в ночь с 10 на 11 июня.