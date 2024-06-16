В Баренцевом море спасли запутавшегося в сетях краснокнижного кита
Спасатели смогли спасти запутавшегося в сетях краснокнижного горбатого кита около села Териберка в Кольском районе Мурманской области, сообщила в своем телеграм-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
«Удалось снять веревку с кита. После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного. Операция прошла успешно», — рассказала она.
Также Радионова написала, что это была первая успешная операция по «распутыванию» кита в России. «Каждый день спасатели проводили до 14 часов в море, пытаясь приблизиться к животному. Кит активно кормился вместе со стадом, более крупные сородичи прикрывали его от назойливой лодки с учеными», — уточнила глава Росприроднадзора.
Туристы заметили запутавшегося в рыболовных сетях кита 5 июня. Животное было ранено и не могло полностью открыть пасть. На этом фоне активисты развернули спасательную операцию, во время которой они с помощью беспилотников и маломерных судов исследовали 120 км прибрежной территории Кольского полуострова в поисках запутавшегося в сетях кита. Животное удалось найти в ночь с 10 на 11 июня.
Горбатых китов (горбачей) так прозвали за массивный спинной плавник, напоминающий горб. Взрослая особь достигает 19 м в длину и весит до 53 т. Горбачей можно встретить по всему Мировому океану, кроме вод, покрытых льдом, — в основном недалеко от берега. В Баренцевом море их можно увидеть круглый год, но самый большой шанс — с конца апреля по июль, когда они мигрируют у берегов Териберки в поисках пищи. Животное занесено в Красную книгу: ежегодно от деятельности человека погибает около 30 тыс. этих морских млекопитающих, в том числе запутавшись в рыболовных сетях.