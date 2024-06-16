 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

В Баренцевом море спасли запутавшегося в сетях краснокнижного кита

Глава Росприроднадзора: в Баренцевом море спасли запутавшегося в сетях кита
Туристы заметили запутавшегося в сетях горбатого кита 5 июня, после чего была начата операция по его спасению. Об успешном ее завершении рассказала глава Росприроднадзора, отметив, что это была первая подобная операция в России

В Баренцевом море спасли запутавшегося в сетях краснокнижного кита
Video

Спасатели смогли спасти запутавшегося в сетях краснокнижного горбатого кита около села Териберка в Кольском районе Мурманской области, сообщила в своем телеграм-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Удалось снять веревку с кита. После двухчасовой погони и нескольких неудачных попыток спасателям удалось накинуть крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного. Операция прошла успешно», — рассказала она.

Фото: radionovasg / Telegram
Фото: radionovasg / Telegram

Также Радионова написала, что это была первая успешная операция по «распутыванию» кита в России. «Каждый день спасатели проводили до 14 часов в море, пытаясь приблизиться к животному. Кит активно кормился вместе со стадом, более крупные сородичи прикрывали его от назойливой лодки с учеными», — уточнила глава Росприроднадзора.

Минприроды включило в Красную книгу касаток и косаток
Общество
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

Туристы заметили запутавшегося в рыболовных сетях кита 5 июня. Животное было ранено и не могло полностью открыть пасть. На этом фоне активисты развернули спасательную операцию, во время которой они с помощью беспилотников и маломерных судов исследовали 120 км прибрежной территории Кольского полуострова в поисках запутавшегося в сетях кита. Животное удалось найти в ночь с 10 на 11 июня.

Горбатых китов (горбачей) так прозвали за массивный спинной плавник, напоминающий горб. Взрослая особь достигает 19 м в длину и весит до 53 т. Горбачей можно встретить по всему Мировому океану, кроме вод, покрытых льдом, — в основном недалеко от берега. В Баренцевом море их можно увидеть круглый год, но самый большой шанс — с конца апреля по июль, когда они мигрируют у берегов Териберки в поисках пищи. Животное занесено в Красную книгу: ежегодно от деятельности человека погибает около 30 тыс. этих морских млекопитающих, в том числе запутавшись в рыболовных сетях.

Кредит наличными в

СТАВКИ СНИЖЕНЫ
НА -4%

Оформить

А ещё… Вернем кешбэк до 25 000 рублей!

Оформить

Оформите заявку на vtb.ru или в офисе банка

Оформить

ВТБ. Всё получится!

Оформить

Реклама. Рекламодатель Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. 0+
Общее снижение ставок с 05.03.24 и с 28.04.24 г. ПСК 13,900–44,300%, ставка 3,9–32,8% годовых с услугой «Ваша низкая ставка». 

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Красная книга киты сети Росприроднадзор

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
«Зеленая» ветряная энергетика в океане стала угрозой для китов
Технологии и медиа
Правительство запретило экспорт морских свиней, дельфинов и китов
Общество
Мишустин объяснил разработку закона о запрете вылова китов и дельфинов
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 95,15 (+0,32) Инвестиции, 14 июн, 17:22 Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 89,07 (+0,86) Инвестиции, 14 июн, 17:22
МИД обвинил Киев в гибели фотокорреспондента Цицаги Политика, 22:02
Сербия — Англия. Онлайн матча Евро-2024 Спорт, 22:00
В СПЧ сообщили о перелимите и нехватке сотрудников в ростовском СИЗО Общество, 21:55
Дания упустила победу в матче со Словенией. Что происходит в Евро Спорт, 21:39
«Ротор» спустя два года после вылета вернулся в Первую лигу Спорт, 21:38
В Германии призвали лишить украинских беженцев выплат Политика, 21:37
Adidas начала расследование из-за обвинения во взятках в Китае Бизнес, 21:35
Максимальный фокус: как развить концентрацию внимания
7-дневный интенсив
Подробнее
Набережная, лужайка для пикника и сервис: каким может быть жилье в городе РБК и City Bay, 21:33
Минздрав одобрил новые рекомендации по проведению медицинского аборта Общество, 21:28
Игрок «Спартака» не попал в старт сборной Сербии на матч Евро с Англией Спорт, 21:23
Швейцария заявила, что готова провести новые встречи после «саммита мира» Политика, 21:22
В Баренцевом море спасли запутавшегося в сетях краснокнижного кита Общество, 21:03
На Евро-2024 впервые сыграли вничью Спорт, 20:54
WSJ узнала о попытках крупного бизнеса США «вернуться» к Трампу Политика, 20:49