Умер внук Льва Троцкого

Волков был последним живым свидетелем убийства Троцкого и организовал дом-музей в его честь. Он требовал Netflix отказаться от российского сериала «Троцкий», обвиняя его создателей в удовлетворении «желаний Сталина» из-за сюжета

Эстебан Волков (Фото: Andrew Winning KS / Reuters)

На 98-м году жизни умер Эстебан Волков, приходившийся внуком Льву Троцкому; он был последним живым свидетелем убийства политика Рамоном Меркадером, пишет La Journada.

Он родился в Ялте в 1926 году в семье Зинаиды Бронштейн, первой дочери Льва Троцкого, и Платона Волкова. Мальчику при рождении дали имя Всеволод, позднее он сменил его на Эстебан. Его отца сослали в Сибирь, когда мальчику было еще два года. Матери позволили выехать в Турцию вслед за Троцким, но только взяв одного ребенка. После пересечения границы ее лишили советского гражданства, связь с сестрой Эстебана, Александрой, оборвалась. В 1933 году его мать покончила с собой.

Троцкий в 1937 году поселился в Мексике, в 1939 году он разыскал 13-летнего внука и организовал его переезд. Эстебан был свидетелем нескольких попыток покушений советских агентов на Троцкого. В частности, в мае 1940-го в дом политика ворвалась группа из 25 человек, одна из пуль попала в его внука, сам Троцкий не пострадал.

«[Троцкий] прекрасно знал, что ему дали только передышку. Каждое утро, вставая, он открывал окно и говорил [жене] Наталье: «Нам дали еще один день жизни!» Вопрос заключался в том, откуда придет следующая атака», — пересказывал Эстебан события того времени.

Спустя три месяца Троцкого убил ледорубом советский агент Рамон Меркадер, выдававший себя за журналиста и вошедшего в доверие к семье. Эстебан впоследствии организовал дом-музей Троцкого.

В 2019 году он написал обращение к Netflix с просьбой не показывать российский сериал «Троцкий» продюсеров Александра Цекало и Константина Эрнста. В тексте говорилось, что сюжет сериала разнится с действительностью и повторяет «сталинские фальсификации».

«Режиссеры этого сериала исполнили желание Сталина», — сказал Эстебан Волков. — Сталин всегда хотел представить убийство как акт партизана, разочаровавшегося в своем лидере. Это абсурд».