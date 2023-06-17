Мужа актрисы из «Беспринципных» арестовали за укус пальца сотрудника ДПС

Андрей Гацунаев (Фото: moscowproc / Telegram)

Суд в Москве арестовал Андрея Гацунаева, мужа актрисы из сериала «Беспринципные» Кристины Бабушкиной. Дело против него заведено по статьям о применении насилия в отношении представителя власти и незаконном обороте наркотических средств, сообщила городская прокуратура.

Ведомство не уточняет личность арестованного, однако его внешность, озвученные данные и обстоятельства дела совпадают с задержанием актрисы вместе с мужем, которое произошло накануне. Тогда полицейские остановили автомобиль на улице Коровий Вал и обнаружили в нем «сверток с наркотическим средством массой 0,53 г».

«Затем, обвиняемый, не желая быть привлеченным к уголовной ответственности за совершение хранения и перевозки без цели сбыта наркотических средств, применил насилие в отношении сотрудника ДПС», — рассказали в прокуратуре.

Мужчина не признал вину и отказался давать показания. Во время судебного заседания Гацунаев вместе с адвокатом пытались оспорить решение об аресте. О возбуждении уголовного дела против актрисы не сообщалось.

Как пишут 112 и Mash, мужчина пытался съесть наркотик, а затем укусил сотрудника ДПС. Первый телеграм-канал пишет, что укусил за палец, второй — руку.