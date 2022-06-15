Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 июня
EUR ЦБ: 59,25 (-1,72) Инвестиции, 14:23
Курс доллара на 15 июня
USD ЦБ: 57,09 (-0,69) Инвестиции, 14:23
Лист ожидания: как этический комитет по трасплантации может спасти жизни Партнерский проект, 18:44
Цены на газ в Европе взлетели на 25% и превысили $1300 за тыс. куб. м Инвестиции, 18:36
Рекордсмен КХЛ по числу матчей рассказал о нежелании завершать карьеру Спорт, 18:22
«Газпром нефть» разработала биоразлагаемую канистру для моторного масла Пресс-релиз, 18:22
В Москве нашли тело генерал-майора СВР в отставке Общество, 18:21
Тренер молодежной сборной России сменит Кержакова в клубе РПЛ Спорт, 18:21
Продажа статуса: как монетизировать желание водителей выделиться Партнерский проект, 18:20
Банк «Дом.РФ» снизит ставки по ипотеке Недвижимость, 18:13
Путин и президент ЮАР обсудили поставки продуктов и удобрений в Африку Политика, 18:13
Балет, голограммы и Киркоров: чем удивляют гостей ПМЭФа. Видео Бизнес, 18:10
В Москве установят памятник Жанне Фриске Общество, 18:07
Р — ресентимент: откуда в нас возникает чувство озлобленности Экономика образования, 18:00
Поколение альфа в цифрах: к чему готовиться маркетологам и социологам Совместный проект, 17:56
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:56

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  
0 

В Москве нашли тело генерал-майора СВР в отставке

Тело Льва Соцкова было обнаружено в квартире на юго-западе столицы. В СВР подтвердили смерть генерала. В последнее время он работал с архивами и открыл многие документы о событиях перед Великой Отечественной войной, отметили там
Лев Соцков
Лев Соцков (Фото: Юрий Машков / ТАСС)

На юго-западе Москвы обнаружили тело генерал-майора Службы внешней разведки (СВР) в отставке Льва Соцкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также Telegram-канал «112».

По данным агентства, 90-летний Соцков найден мертвым в квартире на улице Новаторов. «112» уточняет, что его обнаружила жена.

Как рассказал источник РБК в ГУ МВД по столице, около 12:00 в квартире на улице Новаторов было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением головы.

РБК обратился за комментариями в пресс-службы столичных ГУ МВД и ГСУ СКР и направил запрос в пресс-службу СВР.

В Москве нашли мертвым генерал-майора полиции в отставке
Общество
Фото:Михаил Метцель / ТАСС

Позднее руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов подтвердил ТАСС смерть генерала в отставке. «Уход из жизни Льва Филипповича Соцкова в пресс-бюро СВР мы воспринимаем как личную трагедию. К сожалению, ушел из жизни достойнейший офицер, генерал-майор, достойнейший ветеран Службы внешней разведки», — сказал Иванов.

Он отметил, что Соцков в последнее время работал с архивами и «открыл очень много документов, проливающих свет на важнейшие события перед началом Великой Отечественной войны».

Читайте на РБК Pro
Pro
И живи спокойно: шесть стран для смены налогового резидентства
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Рынок США достиг справедливой оценки. Об этом говорит «Правило 20»
Статьи
Pro
Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Фото: Mario Tama / Getty Images Музыка, танцы, скороговорки: что поможет улучшить работу мозга
Статьи
Pro
Быть веганом полезно. Правда ли это
Статьи
Pro
Фото: Sadat / Global Look Press Цифровизация для аксакалов: на чем россияне зарабатывают в Узбекистане
Статьи
Pro
Фото: Shelley Pauls / Unsplash Клетчатка: почему она важна и в каких продуктах ее можно найти
Статьи

Генерал-майор в отставке Лев Соцков родился 30 марта 1932 года в Ленинграде. Окончил факультет международных отношений МГИМО. Более 40 лет проработал во внешней разведке.

Соцков издал несколько сборников исторических документов и книг, в частности «Операция «Тарантелла». Участвовал в создании документального фильма 2009 года «Мог ли Сталин остановить Гитлера?».

Авторы
Теги
Елена Чернышова, Дмитрий Серков Дмитрий Серков
СВР Москва тело генерал

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
В Испании нашли мертвым бывшего замглавы совета директоров НОВАТЭКа
Общество
Балерину Театра классического балета нашли мертвой в Москве
Общество
Топ-менеджера «Газпром инвеста» нашли мертвым в коттедже в Ленобласти
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter