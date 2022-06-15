В Москве нашли тело генерал-майора СВР в отставке
На юго-западе Москвы обнаружили тело генерал-майора Службы внешней разведки (СВР) в отставке Льва Соцкова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, а также Telegram-канал «112».
По данным агентства, 90-летний Соцков найден мертвым в квартире на улице Новаторов. «112» уточняет, что его обнаружила жена.
Как рассказал источник РБК в ГУ МВД по столице, около 12:00 в квартире на улице Новаторов было найдено тело мужчины с огнестрельным ранением головы.
РБК обратился за комментариями в пресс-службы столичных ГУ МВД и ГСУ СКР и направил запрос в пресс-службу СВР.
Позднее руководитель пресс-бюро СВР Сергей Иванов подтвердил ТАСС смерть генерала в отставке. «Уход из жизни Льва Филипповича Соцкова в пресс-бюро СВР мы воспринимаем как личную трагедию. К сожалению, ушел из жизни достойнейший офицер, генерал-майор, достойнейший ветеран Службы внешней разведки», — сказал Иванов.
Он отметил, что Соцков в последнее время работал с архивами и «открыл очень много документов, проливающих свет на важнейшие события перед началом Великой Отечественной войны».
Генерал-майор в отставке Лев Соцков родился 30 марта 1932 года в Ленинграде. Окончил факультет международных отношений МГИМО. Более 40 лет проработал во внешней разведке.
Соцков издал несколько сборников исторических документов и книг, в частности «Операция «Тарантелла». Участвовал в создании документального фильма 2009 года «Мог ли Сталин остановить Гитлера?».