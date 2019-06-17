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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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СМИ узнали о предложении регионов скорректировать критерии нуждаемости
Чиновники из регионов обратили внимание, что некоторые бедные имеют дополнительное имущество, но не пользуются им для повышения уровня своего благосостояния
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.

Документы подготовили чиновники из Татарстана, Кабардино-Балкарии, Приморского края, а также Липецкой, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областей. По данным издания, некоторые чиновники предложили прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись, а образовавшиеся средства направить для помощи действительно бедным гражданам.

В частности, чиновники из Ивановской области сообщили о «ленивых» бедных, которые, имея дополнительное имущество, «не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния». Речь идет о сдаче в аренду жилья и использовании земельного участка «как дополнительного источника продуктов питания», указывается в документах.

В Томской области предложили скорректировать критерии, которые учитываются при определении доходов семьи. К ним предлагается добавить кредиты, стоимость аренды жилья и доходы от садоводчества.

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В некоторых регионах критерии нуждаемости уже скорректированы, отмечает издание. В документах, подготовленных властями Татарстана, говорится, что с апреля при назначении ежемесячного пособия на ребенка и выплат на проезд пенсионерам учитывается уровень имущественной обеспеченности граждан. Так, выплаты не получают те, у кого есть яхта, снегоход, два или больше легковых автомобиля моложе трех лет или большие квартиры и участки (более 40 кв. м. на члена семьи).

Критерии нуждаемости для получения соцподдержки с 2014 года определяют региональные власти, напомнили в Минтруде. В ведомстве не видят смысла устанавливать единые критерии из-за большой разницы ситуаций в регионах.

Автор: Юлия Выродова
Теги: бедность, Имущество
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