СМИ узнали о предложении регионов скорректировать критерии нуждаемости

Чиновники из регионов обратили внимание, что некоторые бедные имеют дополнительное имущество, но не пользуются им для повышения уровня своего благосостояния

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Чиновники из регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости, пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые региональные власти отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.

Документы подготовили чиновники из Татарстана, Кабардино-Балкарии, Приморского края, а также Липецкой, Ивановской, Нижегородской, Новгородской и Томской областей. По данным издания, некоторые чиновники предложили прекратить платить пособия тем, кто может без них обойтись, а образовавшиеся средства направить для помощи действительно бедным гражданам.

В частности, чиновники из Ивановской области сообщили о «ленивых» бедных, которые, имея дополнительное имущество, «не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния». Речь идет о сдаче в аренду жилья и использовании земельного участка «как дополнительного источника продуктов питания», указывается в документах.

В Томской области предложили скорректировать критерии, которые учитываются при определении доходов семьи. К ним предлагается добавить кредиты, стоимость аренды жилья и доходы от садоводчества.