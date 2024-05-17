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Общество ,  
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Пол Маккартни стал первым британским музыкантом-миллиардером

Пол Маккартни стал первым музыкантом-миллиардером в Великобритании по версии The Times, обогнав Элтона Джона и Мика Джаггера
Пол Маккартни
Пол Маккартни (Фото: Gustavo Caballero / Getty Images)

Сэр Пол Маккартни, музыкант и один из основателей рок-группы The Beatles, стал первым в Великобритании миллиардером в музыкальной сфере, сообщила газета The Times.

Как следует из списка Sunday Times Rich List 2024, состояние Пола и его супруги Нэнси выросло до £1 млрд (около $1,27 млрд) с £950 млн в прошлом году. Таким образом, он обогнал своих коллег по сцене Элтона Джона, Мика Джаггера и Кита Ричардса.

По версии издания, в этом 81-летнему исполнителю помогли не только постоянные гастроли, но и то, что американская R&B-певица Бейонсе выбрала одну из композиций Beatles для нового альбома. В этом году Бейонсе исполнила кавер-версию песни «легендарной четверки» Blackbird для своего нового кантри-альбома Cowboy Carter.

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В прошлом году композиция Now and Then, которая была представлена как «последняя песня Beatles», возглавила чарты Великобритании, Германии, Австрии и США.

В июне этого года, по информации The Times, планируется выпустить студийный альбом Маккартни One Hand Clapping, записанный им уже после распада легендарной рок-группы в августе 1974 года для документального проекта.

Британская рок-группа из Ливерпуля была основана в 1960 году. Большинство композиций The Beatles созданы в соавторстве и подписаны именами Леннона и Маккартни. В основном составе группы также были Джордж Харрисон и Ринго Старр, в разное время с Beatles играли Стюарт Сатклифф, Пит Бест и Джимми Никол.

Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. Группа завоевала десять наград «Грэмми». Маккартни, Леннон, Старр и Харрисон награждены орденами Британской империи (MBE) в знак признания заслуг перед страной.

Маккартни подал иск о юридическом оформлении распада группы в 1970 году. Серия судебных процессов завершилась к 1974-му. После распада группы Маккартни и Леннон занимались сольными проектами. В декабре 1980 года Леннона застрелил американец Марк Дэвид Чепмен.

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Мария Гусарова
Пол Маккартни Великобритания миллиардер

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
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