В Петербурге завели дела из-за «самовольно занимавших землю» самокатов

В рамках трехдневного рейда полиция изъяла более 5,5 тыс. электросамокатов кикшеринга в городе и завела административные дела о самовольном занятии земельных участков. Юридическим лицам грозят штрафы до 200 тыс. руб.

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Полиция Петербурга за три дня рейда изъяла более 5,5 тыс. электросамокатов кикшеринговых компаний в разных районах города и возбудила по этому поводу административные дела, сообщили РБК в пресс-службе МВД по Санкт-Петербургу.

Дела завели по ст. 7.1 Кодекса об административных правонарушениях (самовольное занятие земельного участка). Для юридических лиц по ней предусмотрен штраф в размере 100–250 тыс. руб. в зависимости от кадастровой стоимости участка.

В 2023 году власти Петербурга и кикшеринговые компании заключили соглашение о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Тогда был введен запрет на парковку электросамокатов ближе 15 м от остановок общественного транспорта и вестибюлей метро, на газонах и в других местах, где они могут препятствовать движению пешеходов и транспорта. 20–22 мая 2024 года в силу вступят новые поправки, которыми расширят перечень улиц в Петербурге, где будет запрещена парковка электросамокатов.

Рейд начали в ночь на 14 мая и проводили три дня. К операции «Кикшеринг» привлекли полицейских всех районов Санкт-Петербурга, а также ближайшего к городу Всеволожского района Ленобласти.

Изъятые самокаты поместили на склад временного хранения. Там сотрудники МВД должны изучить их техническое состояние и безопасность на предмет пригодности для использования.

В МВД также отметили, что сотрудники ведомства пришли в офисы одной из кикшеринговых компаний по уголовному делу о наезде электросамокатчика на девятилетнего мальчика на пешеходном переходе в Петербурге в сентябре 2023 года. Ребенок получил тяжкий вред здоровью, а пользователь электросамоката скрылся с места аварии.

Ведомство показало видео визита в московский и петербургский офисы кикшеринговой компании, не уточняя ее названия. Однако на кадрах видно, что в помещениях расставлены самокаты компании Whoosh.

В полиции пояснили, что главной целью проверки было установление личности самокатчика, так как по полученным от компании данным вычислить его не удалось. Силовики должны были также изучить техническое состояние самокатов, чтобы выяснить, могла ли неисправность стать причиной аварии. Из офисов изъяли порядка 150 самокатов для изучения.

«По результатом комплексных мероприятий полиции в том числе будут выработаны рекомендации по изменению правил пользования всеми средствами индивидуальной мобильности в Петербурге, и в первую очередь кикшеринговых компаний», — заключили в МВД.