Погоня папарацци за принцем Гарри и Меган «почти привела к катастрофе»

Машина, в которой ехали принц Гарри и Меган Маркл, едва не попала в ДТП при схожих обстоятельствах, при которых погибла мать принца леди Диана. Папарацци гнались за ней почти два часа

Принц Гарри и Меган Маркл (Фото: Charles McQuillan / Getty Images)

В Нью-Йорке группа папарацци устроила погоню за герцогом и герцогиней Сассекскими — принцем Гарри и Меган Маркл, — которая «почти привела к катастрофе» и обернулась угрозой нескольких ДТП, сообщил представитель пары, которого цитирует Sky News.

Это произошло после того, как Гарри и Меган посетили церемонию награждения в центре Ziegfeld Ballroom на Манхэттене накануне вечером. Это было их первое публичное появление после коронации Карла III 6 мая. В центре проходило мероприятие организации Ms. Foundation for Women, на котором Меган Маркл произнесла речь.

На кадрах, на которых чета покидает центр после мероприятия, видно, что выход почти заблокирован фотографами. Принц Гарри и Меган Маркл, не обращая на них внимания, садятся в машину и уезжают.

Как пишет SkyNews, вслед за этим последовала почти двухчасовая погоня. За машиной четы гнались не меньше шести автомобилей. Во время преследования они многократно нарушили правила движения: ехали по тротуарам и проезжали перекрестки на красный свет. По крайней мере, один водитель разговаривал по телефону за рулем, а еще один прямо из-за руля пытался сделать снимки.

Представитель четы заявил, что в процессе преследования едва не произошло несколько ДТП. «Это безжалостное преследование, продолжавшееся более двух часов, привело к многочисленным угрозам столкновений с участием других водителей на дороге, пешеходов и двух офицеров полиции Нью-Йорка», — сообщил он.

Би-би-си отмечает, что представитель пары попросил СМИ воздержаться от тиражирования снимков, сделанных во время этой погони, чтобы не поощрять такую практику.

Сообщений о пострадавших или задержаниях в результате погони пока не поступало, департамент полиции Нью-Йорка сообщения не прокомментировал.

Погоня со схожими обстоятельствами 31 августа 1997 года привела к гибели леди Дианы — матери принца Гарри и наследника престола принца Уильяма. Mercedes, в котором леди Диана и сын египетского миллиардера Доди Аль-Файед ехали из отеля Ritz в Париже, пытался уйти от фотографов. Водитель на высокой скорости не справился с управлением и врезался в столб в туннеле Альма.

Герцог и герцогиня Сассекские неоднократно жаловались на навязчивое внимание репортеров. В апреле Меган Маркл раскритиковала журналистов из-за публикаций переписки с королем Карлом III, речь в которой шла о ее обвинениях в адрес королевской семьи в расизме. «Мы призываем бульварные СМИ и различных корреспондентов королевской семьи прекратить изнурительный цирк, который они одни создают», — сказал ее представитель.

Скандалы случались и до этого. В 2019 году Маркл подала в суд на газеты The Mail on Sunday и MailOnline за нарушение конфиденциальности из-за публикации письма, которое она отправила своему отцу. В 2021 году она выиграла суд. В марте 2020 года пара обратилась в суд после того, как Маркл и ее сын были сфотографированы без разрешения во время прогулки в Канаде.