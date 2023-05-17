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Главу разработчика «ЭпиВакКороны» уволили в связи с утратой доверия

Главу центра «Вектор» Рината Максютова уволили в связи с утратой доверия
Одним из оснований для увольнения стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов», говорят источники. В «Векторе» отметили, что центр продолжит работать в обычном режиме
Ринат Максютов
Ринат Максютов (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов уволен в связи с утратой доверия, пишут «Коммерсантъ-Сибирь» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Одним из оснований для увольнения стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов», рассказали источники «Коммерсанта». Приказ об увольнении глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала 16 мая, трудовой договор с Максютовым будет расторгнут в четверг, 18 мая.

В пресс-службе «Вектора» отметили, что центр подведомственен Роспотребнадзору и все кадровые вопросы может комментировать только он, передает NGS. По словам главы пресс-службы Никиты Каньшина, «Вектор» продолжит исполнять свои обязательства и ученые в «Векторе» «как работали, так и будут работать».

РБК направил запрос в ГНЦ «Вектор» и в пресс-службу Роспотребнадзора.

«Вектор» — один из крупнейших научных вирусологических и биотехнологических центров России. Максютов работал в нем с 2003 года. Пост гендиректора он занял в сентябре 2016 года.

В «Векторе» хранится вирус оспы и разрабатываются вакцины. В частности, центр создал вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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Группа ученых под руководством кандидата медицинских наук Антона Барчука усомнилась в эффективности этой вакцины. Они опубликовали препринт исследования об эффективности российских вакцин от коронавируса. «ЭпиВакКорона» в нем стала единственной вакциной, эффективность которой не удалось подтвердить, ученые сочли ее отрицательной. В «Векторе» в ответ заявили, что результатам исследования нельзя доверять из-за малой выборки.

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Константин Нагаев Константин Нагаев, Виктория Полякова Виктория Полякова
При участии
Ольга Ваганова
Вектор ЭпиВакКорона увольнение
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