Два ТЦ «Мега» под Петербургом вновь закрыли после двух дней работы

Власти пришли к выводу, что в торговых центрах не соблюдаются меры безопасности, введенные Роспотребнадзором

ТРЦ «Мега Парнас» в Ленинградской области (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

Открытые под Санкт-Петербургом два гипермаркета «Мега» было решено закрыть после двух дней работы. Причиной стало несоблюдение в них требований Роспотребнадзора

Торговые центы «Мега-Парнас» и «Мега-Дыбенко», которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Однако уже в субботу власти приняли решение закрыть их с воскресенья из-за невозможности соблюдать в магазинах требования Роспотребнадзора по безопасности для посетителей и покупателей. В соответствии с новыми изменениями в законодательство деятельность ТЦ в регионе разрешена лишь в том случае, если их площадь не превышает 25 тыс. кв. м.

Отвечая на вопросы читателей в своем Instagram, Дрозденко уточнил, что обе «Меги» закрыты как минимум на две недели или до стабилизации ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге.

Как сообщает издание «Фонтанка», нарушение мер социального дистанцирования было зафиксировано в обоих ТЦ накануне. В ходе эвакуации, связанной со звонком о ложном минировании, охранники отправляли людей на подземную парковку или на площадку перед входом. При этом дистанция в полтора метра между людьми не соблюдалась.

Агентство ТАСС сообщило, что проверкой соблюдения санитарно-эпидемиологических норм займется прокуратура Ленинградской области.

РБК направил запрос в пресс-службу компании Ingka Centres (управляет ТЦ «Мега»), в прокуратуру Ленинградской области.

По решению властей региона в Ленинградской области созданы три зоны безопасности в зависимости от количества случаев заражения коронавирусом. В них по разному регламентирована работа магазинов одежды (например, в один районах запрещены примерочные кабины, а в других запрещено лишь находиться в помещении без маски), кинотеатров, фитнес-центров, театров, библиотек, салонов красоты.