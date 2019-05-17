В Росгвардии назвали видео с «неудачной операцией» постановкой

По словам представителя Росгвардии, видео напоминает смонтированную постановку, о чем свидетельствует ряд нестыковок

Видео: Дмитрий Д / Youtube

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин заявил, что видео, где люди в форме пытаются задержать мужчин на автомобиле, напоминает смонтированную художественную постановку, передает «РИА Новости».

«Все это очень сильно напоминает красиво снятую и смонтированную художественную постановку», — сказал он. Как пояснил Грибакин, на видео есть ряд нестыковок. «Можно очень долго описывать несостыковки в видео — например, что участвует только одна машина, что люди из нее в непонятной форме выпрыгивают без оружия», — пояснил он.

По его словам, «операция», снятая на видео, вероятно, проходила в Петербурге, ведомство изучает ее. Грибакин подчеркнул, что фигурирующие на ней люди «точно не имеют прямого отношения к Росгвардии» и, скорее всего, к силовым ведомствам. Он добавил, что специалисты изучили архив Росгвардии и не обнаружили документального подтверждения проведения операции.