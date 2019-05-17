Крупнейший чартер России отменил питание на рейсах короче пяти часов

Для сокращения издержек и сохранения цен на авиабилеты перевозчик Azur Air перестанет кормить пассажиров экономкласса на рейсах длительностью до пяти часов

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

На всех рейсах авиакомпании Azur Air длительностью менее пяти часов пассажирам экономического класса будут предлагать только горячие напитки и воду, питание предоставляться не будет.

На этот шаг крупнейший чартерный перевозчик России пошел «исходя из конъюнктуры рынка авиаперевозок», говорится в сообщении компании. Среди этих факторов она указывает на рост аэропортовых сборов и существенный рост стоимости авиационного топлива — на 30% в 2018 году.

«Сокращение питания на коротких рейсах в экономическом классе позволит как минимум оставить стоимость услуги на прежнем уровне, а также при благоприятных макроэкономических факторах приведет к снижению стоимости перевозки», — говорится в сообщении компании.

Для пассажиров бизнес-класса услуга питания на борту будет сохранена.

Компания также отмечает, что при вылетах из Санкт-Петербурга у клиентов есть возможность заказать еду за дополнительную плату, и обещает, что скоро эта опция будет доступна на рейсах, вылетающих из столичного Внуково.