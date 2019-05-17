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Крупнейший чартер России отменил питание на рейсах короче пяти часов
Для сокращения издержек и сохранения цен на авиабилеты перевозчик Azur Air перестанет кормить пассажиров экономкласса на рейсах длительностью до пяти часов
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

На всех рейсах авиакомпании Azur Air длительностью менее пяти часов пассажирам экономического класса будут предлагать только горячие напитки и воду, питание предоставляться не будет.

На этот шаг крупнейший чартерный перевозчик России пошел «исходя из конъюнктуры рынка авиаперевозок», говорится в сообщении компании. Среди этих факторов она указывает на рост аэропортовых сборов и существенный рост стоимости авиационного топлива — на 30% в 2018 году.

«Сокращение питания на коротких рейсах в экономическом классе позволит как минимум оставить стоимость услуги на прежнем уровне, а также при благоприятных макроэкономических факторах приведет к снижению стоимости перевозки», — говорится в сообщении компании.

Для пассажиров бизнес-класса услуга питания на борту будет сохранена.

Компания также отмечает, что при вылетах из Санкт-Петербурга у клиентов есть возможность заказать еду за дополнительную плату, и обещает, что скоро эта опция будет доступна на рейсах, вылетающих из столичного Внуково.

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Российские авиакомпании неоднократно жаловались на рост цен на авиационное топливо — с третьего квартала 2017 года по четвертый квартал 2018 года оно подорожало на 29%. В конце 2017 года авиакомпания S7 подала соответствующую жалобу в Федеральную антимонопольную службу, заподозрив поставщиков в картельном сговоре. В ФАС по результатам проверки сговора не обнаружили.

В середине 2018 года Минтранс предложил компенсировать перевозчикам часть затрат на топливо, чтобы те не поднимали цены на билеты, размер компенсаций оценивался в 22,5 млрд руб. при дополнительных издержках авиакомпаний в 50 млрд руб. за год.

Президент Владимир Путин также дал поручение правительству до 1 марта 2019 года сформировать предложения о компенсациях, однако в итоге эту идею не поддержали, предложив авиакомпаниям сократить вместо этого размер флота.

Azur Air в марте 2019 года выполнила 515 рейсов — больше, чем любая другая российская чартерная авиакомпания.

Автор: Наталья Демченко
Теги: AZUR Air, чартерные рейсы, бортовое питание, авиатопливо
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