Франция объявила о побитом мировом рекорде по посещаемости туристами

По итогам 2018 года Францию посетили почти 90 млн иностранных туристов, что на 3% больше, чем годом ранее

Фото: Christophe Morin / Bloomberg

Посещаемость Франции туристами в 2018 году достигла рекордного мирового показателя в 89,4 млн иностранцев. Об этом говорится в докладе (.pdf) комитета по туризму под председательством премьер-министра Эдуарда Филипа.

«Франция остается по результатам 2018 года на первом месте в мире по посещаемости иностранными туристами», — резюмировал комитет, добавив, что расходы посетивших Францию в прошлом году туристов увеличились в годовом выражении на 5 п.п. и превысили €56 млрд, что является новым рекордом.

Туристический поток в целом увеличился на 3 п.п. по сравнению с 2017 годом. Больше всего Францией стали интересоваться жители Азии: их в 2018 году приехало в европейскую республику на 7,4% больше, чем годом ранее. Тем не менее большая часть туристического потока шла во Францию из других европейских стран — это 79%.

На Елисейских полях отметили, что туристический сектор 2019 года развивается в несколько иных условиях, в частности из-за непрекращающихся акций протеста «желтых жилетов», которые требуют снижения цен на топливо. Протесты, признают в Париже, отрицательно воздействуют на туризм.