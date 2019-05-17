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Общество ,  
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Франция объявила о побитом мировом рекорде по посещаемости туристами
По итогам 2018 года Францию посетили почти 90 млн иностранных туристов, что на 3% больше, чем годом ранее
Фото: Christophe Morin / Bloomberg

Посещаемость Франции туристами в 2018 году достигла рекордного мирового показателя в 89,4 млн иностранцев. Об этом говорится в докладе (.pdf) комитета по туризму под председательством премьер-министра Эдуарда Филипа.

«Франция остается по результатам 2018 года на первом месте в мире по посещаемости иностранными туристами», — резюмировал комитет, добавив, что расходы посетивших Францию в прошлом году туристов увеличились в годовом выражении на 5 п.п. и превысили €56 млрд, что является новым рекордом.

Туристический поток в целом увеличился на 3 п.п. по сравнению с 2017 годом. Больше всего Францией стали интересоваться жители Азии: их в 2018 году приехало в европейскую республику на 7,4% больше, чем годом ранее. Тем не менее большая часть туристического потока шла во Францию из других европейских стран — это 79%.

Мнение
Андрей Десницкий Пожарные жилеты: какие комплексы и страхи разбудил горящий Нотр-Дам

На Елисейских полях отметили, что туристический сектор 2019 года развивается в несколько иных условиях, в частности из-за непрекращающихся акций протеста «желтых жилетов», которые требуют снижения цен на топливо. Протесты, признают в Париже, отрицательно воздействуют на туризм.

Крупномасштабные протесты «желтых жилетов» продолжаются во Франции с ноября 2018 года. Их участники требуют от правительства не повышать налог на топливо и цены на бензин. Часто акции сопровождаются беспорядками.

Автор: Анна Трунина
Теги: Франция, Туризм, туристы, мировой рекорд
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