Умерла кошка-мем Grumpy Cat

Как отметили владельцы кошки, она заставляла улыбаться «миллионы людей по всему миру». На страницы животного в социальных сетях подписаны миллионы пользователей

Фото: Danny Moloshok / Reuters

В США умерла знаменитая «хмурая кошка» Grumpy Cat по кличке Соус Тардар, сообщили в Twitter животного его хозяева. Кошке было семь лет.

«Несмотря на заботу со стороны лучших профессионалов и ее любящей семьи, Grumpy столкнулась с осложнениями из-за инфекции мочевыводящих путей», — говорится в сообщении. Как отмечается, животное умерло в доме своей хозяйки Табаты Бундсен.

На аккаунт животного в Facebook подписано 8,5 млн человек, в Twitter — 1,5 млн, на канал в YouTube — 264 тыс. пользователей. В 2013 году животное получило интернет-награду «Мем года» от The Webby Awards, в 2015 году победило в категории «Лучшие животные».

Кошка прославилась в 2012 году после публикации ее фотографии на форуме Reddit. Из-за сомнений пользователей, что снимок не был обработан в фотошопе, владельцы животного разместили ролик с ней на YouTube. Видео стали вирусными и принесли кошке известность.