В центре Москвы у предпринимателей похищено 1,2 млн рублей

В Москве у предпринимателей из машины похищено более 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Москвы. Преступление произошло около 18:00 мск в центре Москвы, на Новинском бульваре у дома 31.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, преступники блокировали автомобиль BMW, в котором предприниматели везли деньги, произвели два выстрела в капот машины (ранее сообщалось, что они стреляли в воздух) для устрашения, разбили стекло, забрали сумку, в которой находилось 1,2 млн руб. и скрылись на автомобиле ВАЗ. Сведений о пострадавших не поступало.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела о разбойном нападении сообщили в пресс-службе ГУВД Москвы.

Как уточнил источник, потерпевшие дают показания, призванные облегчить поиск нападавших.