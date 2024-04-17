Автобус с хоккеистами слетел в кювет из-за лопнувшего колеса под Ульяновском

В Ульяновской области рядом с селом Гулюшево лопнуло колесо у автобуса, в котором ехала детская хоккейная команда, пострадали трое детей и двое взрослых

Фото: Пресс-служба МВД Ульяновской области

В Ульяновской области пассажирский автобус из-за лопнувшего колеса слетел в кювет и опрокинулся, пятеро человек пострадали, в том числе трое несовершеннолетних, сообщили РБК в пресс-службе областного управления МВД.

Авария произошла в 21:40 (20:40 мск) неподалеку от села Гулюшево Сурского района. Оно находится на западе Ульяновской области, неподалеку от границы с Саранской областью. Пострадавших доставили в больницу, у детей выявили незначительные травмы.

В автобусе ехала хоккейная команда, сообщил источник РБК. «Хоккейная команда, находившаяся в автобусе, не из Ульяновской области», — уточнили ТАСС в экстренных службах.

По данным телеграм-канала «112», всего в автобусе было 29 человек, включая 16 игроков детской хоккейной команды. Автобус ехал из Казани в Пензу.

В Воронежской области в начале апреля затонул автомобиль с военнослужащими, которые возвращались из зоны военной операции. Связь с ними пропала 9 апреля. Машина съехала с разведенного понтонного моста, заметили автомобиль только 13 апреля. Найдены тела двух человек, третьего ищут.