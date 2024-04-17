Машина с военнослужащими из Чувашии затонула в Воронежской области

Машина с военнослужащими из Чувашии затонула в Воронежской области

В Воронежской области затонул автомобиль, в котором возвращались из зоны военной операции на Украине военнослужащие из Чувашии. Об этом сообщил госкомитет Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям в своем телеграм-канале.

Главу Чувашии Олега Николаева проинформировали об обнаружении затонувшего автомобиля с телами двух погибших. Третьего пропавшего уроженца республики ищут.

Госкопитет Чувашии связался с семьями погибших и правительством Воронежской области для оказания необходимой поддержки. «Окажем всю необходимую помощь в организации похорон погибших участников СВО», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее «РИА Воронеж» сообщило, что в Воронежской области затонул автомобиль с тремя военнослужащими из Чувашии, которые ехали домой в отпуск. По данным агентства, они выехали из зоны военной операции днем 8 апреля, а 9 апреля, когда они проезжали через Богучарский район Воронежской области, связь с ними пропала.

Позже выяснилось, что автомобиль с военными съехал с разведенного понтонного моста Галиевка — Подколодновка в Богучарском районе и затонул, сообщает «РИА Воронеж». Водолазы заметили машину на дне реки 13 апреля. Начальник водолазной группы Сергей Пенской рассказал, что машина находилась на глубине около 8 м в перевернутом виде на расстоянии около 100 м от понтонной переправы.

Спустя три дня машину подняли со дна реки Дон, в автомобиле обнаружили два тела. По предварительным данным, третьего человека унесло вниз по реке сильным течением. На берегу идет опознание тел родственниками, прибывшими в Богучарский район, передает «РИА Воронеж».

В министерстве дорожной деятельности Воронежской области утверждают, что проезд к понтонному мосту был перекрыт двумя шлагбаумами и щитом со схемой объезда. «Разведение данного моста проводится только по факторам природного характера. В настоящее время наплавной мост разведен», — уточнили в ведомстве.