Самое длительное шоу на Бродвее закрылось спустя 35 лет после премьеры

Премьера «Призрака оперы» в театре Маджестик состоялась в 1988 году, мюзикл сыграли почти 14 тыс. раз. Продюсер не исключил, что в будущем постановка вернется на сцену. Ее продолжают показывать в Лондоне

Фото: Christian Fahrenbach / DPA / Global Look Press

В театре Маджестик в Нью-Йорке 16 апреля прошел последний показ мюзикла «Призрак оперы», самой продолжительной постановки в истории Бродвея, передает AP.

На Бродвее премьера состоялась 26 января 1988 года, с тех пор спектакль сыграли 13 981 раз. В последнем показе были задействованы как нынешний актерский состав, так и прежние участники, среди них — британская певица Сара Брайтман, которая в конце 1980-х получила номинацию на театральную премию Drama Desk Award за роль Кристины Даэ, одного из главных персонажей.

Мюзикл основан на одноименном романе Гастона Леру, который был опубликован в 1909 году. Автор постановки — британский композитор Эндрю Ллойд Уэббер. Финальный показ он посвятил своему сыну, композитору и музыкальному продюсеру Николасу Ллойду Уэбберу. В марте он умер от рака желудка в возрасте 43 лет.

Театральный продюсер Камерон Макинтош не исключил, что в будущем мюзикл снова будут показывать на Бродвее. «Единственный вопрос, который мне задают снова и снова, — вернется ли «Призрак»? Проработав продюсером более 55 лет, я видел возвращение всех великих мюзиклов, а «Призрак» — один из величайших. Так что это только вопрос времени», — сказал он.

О предстоящем закрытии мюзикла на Бродвее писала The New York Times в сентябре 2022 года. Газета отмечала, что «ни одно шоу не может идти вечно», а сборы постановки постепенно сокращались, на это повлияли и последствия пандемии коронавируса.

На Бродвее шоу посмотрели 19,8 млн человек, с момента премьеры оно собрало $1,3 млрд. Мюзикл продолжают играть в Лондоне, где его впервые показали в 1986 году. С тех пор «Призрак оперы» ставили на 17 языках.