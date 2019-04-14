В Норвегии автобус с моряками из России попал в ДТП

В Норвегии автобус с моряками из России попал в ДТП

В Норвегии автобус с 22 российскими моряками попал в ДТП. Об этом РБК сообщили в генконсульстве России в Киркенесе.

По информации полиции Финнмарка, в субботу 13 апреля, около 12:00 по местному времени (13:00 мск) автобус, в котором находились 22 российских моряка, следующий из Ботсфьорда в Вадсе для замены экипажа траулера, попал в ДТП.

Так, в результате сложных погодных условий под действием сильного ветра съехал с дорожной трассы в кювет в 12 км. от Ботсфьорда. Пассажиры автобуса пытались вызвать помощь, однако их мобильные устройства не действовали из-за непогоды.

Сотрудники местного отделения Красного Креста, после проведения рабочей инспекции, заметили российских моряков и оказали им необходимую помощь вместе с аварийно-спасательными службами.

Пострадавших в результате инцидента нет, однако из-за длительного пребывания на морозе пассажиры автобуса замерзли. Позднее автобус возобновил рейс.