Самолет с губернатором Приморья на борту экстренно сел в Красноярске

Самолет с губернатором Приморья на борту экстренно сел в Красноярске

Вылетевший из Владивостока самолет, на борту которого находился губернатор Приморья Олег Кожемяко, совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом «РИА Новости» сообщила его пресс-секретарь Дарья Сметанина.

«Была экстренная посадка самолета с губернатором [Приморья Олегом Кожемяко ] в Красноярске», — рассказала она, отметив, что глава региона летел на нем в Москву.

Причиной экстренной посадки самолета, летевшего из Владивостока в Москву, стало плохое самочувствие пассажирки, рассказал агентству собеседник в аэропорту Красноярска.

«В 11:40 самолет сел в Красноярске. Летел из Владивостока в Шереметьево. У женщины 45 лет поднялось давление, и экипаж принял решение приземлиться и оказать медпомощь», — заявил источник агентства. По его словам, женщину сняли с рейса, самолет дозаправили, и после этого он продолжил полет в Шереметьево.

«С ним все хорошо, самолет взлетел», — подтвердила агентству пресс-секретарь Кожемяко.