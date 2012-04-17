А.Брейвик: Теракт в Осло должен был стать суицидом

Террорист Андерс Брейвик, устроивший летом 2011г. ряд терактов, в результате которых погибли 77 человек, сегодня на судебном разбирательстве признался, что трагедия в Осло должна была одновременно стать для него суицидом, передает Би-би-си.

"22 июля лишь называлось "террористической атакой". Я не планировал выжить в тот день", - заявил он в судебном зале.

Он также назвал совершенные им теракты "самой зрелищной и изощренной атакой в Европе со времен Второй мировой войны". По его словам, он сделал это, руководствуясь не злом, а добром, "чтобы спасти будущие поколения".

Между тем вокруг судебного процесса с А.Брейвиком вспыхнул новый скандал - один из судей Томас Индребо год назад опубликовал в Сети эмоциональное сообщение, согласно которому террорист-одиночка заслуживает смертной казни. Он был отстранен от процесса, так как коллеги судьи стали опасаться, что Т.Индребо может быть пристрастен в отношении А.Брейвика.

Ранее А.Брейвик подтвердил свою вину, однако отказался признавать норвежский суд, "поскольку его утвердило правительство, которое поддерживает мультикультурализм в стране". По мнению террориста, подобная политика ведет к уничтожению норвежского народа.

Напомним, 22 июля 2011г. фанатик с праворадикальными взглядами А.Брейвик совершил двойной теракт. Он подорвал начиненный взрывчаткой автомобиль в Осло и расстрелял отдыхающих в подростковом лагере на острове Утейа. В результате погибли 77 человек, 96 пострадали.