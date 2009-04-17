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В Москве водитель Lamborghini стал виновником крупного ДТП
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В Москве водитель Lamborghini стал виновником крупного ДТП
Общество, 17 апр 2009, 11:58
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В Москве водитель Lamborghini стал виновником крупного ДТП
Крупная авария с участием четырех автомобилей произошла минувшей ночью в Москве на Ленинском проспекте, сообщает радиостанция "Эхо Москвы". В ДТП попала спортивная Lamborghini, которая, как и еще две машины, при столкновении загорелась. В результате аварии пострадали 2 человека.

По предварительным данным, вина в происшествии на дороге лежит на водителе спортивной иномарки, который значительно превысил скорость, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Honda.

От удара Lamborghini отбросило в столб, после чего иномарка перевернулась и загорелась. Спустя несколько секунд водитель "Жигулей" седьмой модели врезался в притормозивший впереди Ford. В результате этого столкновения обе машины также загорелись.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир Lamborghini. В тяжелом состоянии их доставили в больницу.

Теги: Honda , Lamborghini , ДТП
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