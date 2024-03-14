Лавров предложил импортозаместить гимн студентов «Гаудеамус»

Сергей Лавров (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Международную студенческую песню на латинском языке «Гаудеамус» можно заменить собственным гимном Дипломатической академии МИД России. Такое предложение выдвинул министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Давайте объявим конкурс на импортозамещение «Гаудеамуса» собственным гимном академии», — сказал Лавров на торжественном заседании, посвященном 90-летию Дипакадемии, после того, как студенты исполнили два куплета «Гаудеамуса» на латыни и один в переводе на русский язык.

В июне 2022 года все российские вузы исключили из Болонской системы, которая в том числе предусматривала взаимное признание странами-участницами дипломов друг друга и обмен между преподавателями и студентами. Одной из причин для этого назвали поддержку военной операции на Украине ректорами и руководителями образовательных организаций.

В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в шести вузах страны. Он предусматривает базовый (срок обучения от четырех до шести лет) и специализированный (срок обучения от одного года до трех лет) уровни высшего образования, а также один уровень профессионального образования в виде аспирантуры.