 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Лавров предложил импортозаместить гимн студентов «Гаудеамус»

Лавров предложил импортозаместить «Гаудеамус» гимном Дипакадемии МИД России
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Международную студенческую песню на латинском языке «Гаудеамус» можно заменить собственным гимном Дипломатической академии МИД России. Такое предложение выдвинул министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Давайте объявим конкурс на импортозамещение «Гаудеамуса» собственным гимном академии», — сказал Лавров на торжественном заседании, посвященном 90-летию Дипакадемии, после того, как студенты исполнили два куплета «Гаудеамуса» на латыни и один в переводе на русский язык.

В июне 2022 года все российские вузы исключили из Болонской системы, которая в том числе предусматривала взаимное признание странами-участницами дипломов друг друга и обмен между преподавателями и студентами. Одной из причин для этого назвали поддержку военной операции на Украине ректорами и руководителями образовательных организаций.

Минобрнауки предложило разделить магистратуру на два направления
Общество
Фото:Сергей Пятаков / РИА Новости

В мае 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ о запуске пилотного проекта по реформе высшего образования в шести вузах страны. Он предусматривает базовый (срок обучения от четырех до шести лет) и специализированный (срок обучения от одного года до трех лет) уровни высшего образования, а также один уровень профессионального образования в виде аспирантуры.

Кредит наличными от ВТБ на цели личные!

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

На цели личные!
 

Оформить заявку

Решение от 2 минут
 

Оформить заявку

От 5000 до 40 млн руб.
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Кредит наличными от ВТБ
 

Оформить заявку

ВТБ. Всё получится!
 

Оформить заявку

Реклама. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. 0+

Теги
Персоны
Сергей Лавров МИД студенты
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Рособрнадзор исключил изменение ЕГЭ из-за новой модели образования
Общество
Глава Минобрнауки раскритиковал российскую магистратуру
Общество
Путин назвал недопустимым вмешательство извне в образование и воспитание
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 марта
EUR ЦБ: 100,19 (+0,83) Инвестиции, 13 мар, 16:42 Курс доллара на 14 марта
USD ЦБ: 91,54 (+0,66) Инвестиции, 13 мар, 16:42
Хинштейн раскрыл кандидата на пост председателя Верховного суда Политика, 14:47
Участнику военной операции дали 20 лет за пожар в клубе с 13 погибшими Общество, 14:38
Россияне снова стали лидерами по покупке жилья в Турции Недвижимость, 14:37
В Хакасии частично обрушилось пятиэтажное общежитие Общество, 14:34
Поздняков допустил, что МОК перед Играми потребует осудить спецоперацию Спорт, 14:25
Обстрел ЗАЭС не привел к превышению радиационного фона Политика, 14:19
Прогнавшая военного хозяйка кафе в Люберцах уехала из России Политика, 14:14
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Посла Австрии вызовут в МИД из-за высылки дипломатов Политика, 14:09
Почему банк для бизнеса должен быть незаметным РБК и БСПБ, 14:03
Прощание с Наталией Касаткиной пройдет в Большом театре Общество, 14:03
Олимпийский комитет России отказался бойкотировать Олимпиаду в Париже Спорт, 13:59
В Россию запретили въезд бывшему послу и спецагентам ФБР Политика, 13:54
Бывший тренер «Спартака» останется во главе сборной Бельгии до ЧМ-2026 Спорт, 13:51
Над Орловской областью сбили беспилотник Политика, 13:47