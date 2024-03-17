В Исландии началась эвакуация из-за извержения вулкана

Исландия в седьмой раз за несколько лет переживает извержение вулкана, пробудившегося после 800-летнего сна. Прошлые извержения нанесли ущерб ближайшему городу Гриндавик, власти планируют скупить все местные дома

Фото: Almannavarnir / Björn Oddsson

На полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана, передает RÚV. Вулкан расположен в 40 километрах от столицы Исландии города Рейкьявик.

Это уже четвертое извержение с декабря 2023 года и седьмое с 2021-го, когда вулкан пробудился после 800-летнего сна.

Длина трещины — около трех км, в связи с извержением действует уровень чрезвычайной ситуации. За полтора часа лава продвинулась примерно на 1,2 км к югу, в сторону города Гриндавик. Его жителей эвакуировали вместе со спа-центром «Голубая Лагуна» — это одно из самых популярных туристических достопримечательностей Исландии.

Нынешнее извержение — самое мощное из тех, что были, рассказал геофизик Магнус Туми Гудмундссон, облетевший на вертолете около вулкана. Он выразил надежду, что земляные оборонительные барьеры, построенные вокруг Гриндавика, сдержат потоки лавы.

В Гриндавике жили 4 тыс. человек, однако во время предыдущего извержения были разрушены три дома, повреждены дороги, линии электропередач и водопроводные трубы. В Гриндавик вернулись только около ста человек, были заселены менее десяти домов.

В конце февраля парламент Исландии принял закон, согласно которому государство может покупать всю жилую недвижимость в Гриндавике, чтобы помочь жителям переехать в другое место.

Ущерб, который получил Гриндавик за последние месяцы — самые серьезные последствия от извержения вулканов в Исландии за последние 50 лет, отмечает Bloomberg. В 1973 году часть рыбацкого города Хеймаэй с населением 5 тыс. человек накрыл черный вулканический пепел с вулкана Эльдфедль, многие дом были разрушены.

Неделю назад, 10 марта, в Мексике пробудился вулкан Попокатепетль. Он начала выбрасывать пар и пепел. «За последние 24 часа зафиксировано девять выбросов низкой интенсивности, а также 1394 минуты вулканического дрожания высокой частоты и низкой амплитуды», — сообщил Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики.