В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

Вулкан Попокатепетль активизировался и начал выбрасывать в атмосферу пар и пепел

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Вулкан Попокатепетль пришел в активность и начал выбрасывать в атмосферу пар и пепел, сообщает Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики. Вулкан находится в 70 км от города Мехико.

«За последние 24 часа зафиксировано девять выбросов низкой интенсивности, а также 1394 минуты вулканического дрожания высокой частоты и низкой амплитуды. Оба вулканических проявления сопровождались водяным паром, выбросом газа и пепла», — говорится в сообщении центра.

Выбросы вулканических газов и пепла рассеивается в направлении северо-северо-востока. Центр рекомендовал не подниматься на вулкан из-за взрывов, связанных с выбросами «раскаленных осколков», и предупредил, что находиться в зоне Попокатепетля небезопасно.

В конце февраля Попокатепетль начал извергаться, выбросив в небо столб пепла и пара на несколько километров. По данным центра, в начале марта вулкан ежедневно совершает несколько выбросов пепла, газа и раскаленных осколков каменных пород.

Вулкан Попокатепетль в Мексике также называют «Дон Гойо». Его высота составляет 5426 м.