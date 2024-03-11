 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль

Вулкан Попокатепетль активизировался и начал выбрасывать в атмосферу пар и пепел

В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль
Video

Вулкан Попокатепетль пришел в активность и начал выбрасывать в атмосферу пар и пепел, сообщает Национальный центр по предотвращению стихийных бедствий Мексики. Вулкан находится в 70 км от города Мехико.

«За последние 24 часа зафиксировано девять выбросов низкой интенсивности, а также 1394 минуты вулканического дрожания высокой частоты и низкой амплитуды. Оба вулканических проявления сопровождались водяным паром, выбросом газа и пепла», — говорится в сообщении центра.

Выбросы вулканических газов и пепла рассеивается в направлении северо-северо-востока. Центр рекомендовал не подниматься на вулкан из-за взрывов, связанных с выбросами «раскаленных осколков», и предупредил, что находиться в зоне Попокатепетля небезопасно.

В Исландии эвакуировали город из-за угрозы извержения вулкана
Общество

В конце февраля Попокатепетль начал извергаться, выбросив в небо столб пепла и пара на несколько километров. По данным центра, в начале марта вулкан ежедневно совершает несколько выбросов пепла, газа и раскаленных осколков каменных пород.

Вулкан Попокатепетль в Мексике также называют «Дон Гойо». Его высота составляет 5426 м.

Читайте на РБК Pro
Помните о цели: как сформировать новые привычки
«Все не так!»: как критиковать детей правильно
Села батарейка: почему на рынке электромобилей начался спад
Как вернуть долг из-за рубежа, если суды и платежи для России блокированы

Сенатор-республиканец: США должны выйти из НАТО, если альянс введет войска на Украину

В Ватикане объяснили слова папы римского о белом флаге и Украине

Россияне установили рекорд по снятию наличных. Инфографика

Как выглядит новая «Мисс мира». Фото

В каких валютах страны рассчитываются с Россией. Инфографика

Вице-канцлер Германии матом призвал властей решать климатические проблемы

На поле для гольфа в Австралии ворвались сотни кенгуру. Видео

Кристину Орбакайте в последний момент убрали из концерта в Кремлевском дворце

Церемония вручения премии «Оскар» 2024: собрали все самое важное

В Москве резко сократилась площадь квартир в новостройках. Что происходит

Что поможет защитить доходы от инфляции. 4 актива

Где самые высокие ставки по накопительным счетам: топ-10 банков

Теги
Мексика вулкан извержение вулкана
Материалы по теме
В Исландии началось извержение вулкана рядом с Рейкьянесом
Общество
В Исландии ввели чрезвычайное положение из-за вулкана Рейкьянес
Общество
В Усть-Камчатске закрыли школы после выброса пепла вулканом
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 марта
EUR ЦБ: 98,88 (+0,68) Инвестиции, 07 мар, 16:33 Курс доллара на 8 марта
USD ЦБ: 90,75 (+0,41) Инвестиции, 07 мар, 16:33
Зеленский сообщил о скором визите Макрона на Украину Политика, 00:50
Зеленский назвал инициативы папы римского «виртуальным посредничеством» Политика, 00:41
В Мексике активизировался вулкан Попокатепетль Общество, 00:12
В Чехии сочли экс-премьера Бабиша угрозой из-за «пацифистских» заявлений Политика, 10 мар, 23:56
Джон Керри допустил возвращение на госслужбу после перерыва Политика, 10 мар, 23:46
Орбан рассказал о «планах Трампа» по миру для Украины Политика, 10 мар, 23:39
Кухня-ниша: как освободить место в квартире при помощи планировки РБК и ПИК, 10 мар, 23:32
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
Нетаньяху предсказал сроки завершения операции Израиля в секторе Газа Политика, 10 мар, 23:13
Доллар снова впереди: какую валюту держат банки из России за рубежом Финансы, 10 мар, 23:01
Вручение премии «Оскар-2024»: онлайн-трансляция Life, 10 мар, 23:00
На вечеринке в США при стрельбе погибли три человека Общество, 10 мар, 22:51
Аналитики назвали фаворита «Оскара» в главных номинациях Общество, 10 мар, 22:48
Киев сообщил о «плане С» в ожидании зарубежной помощи Политика, 10 мар, 22:46
Шольц призвал к прекращению огня в секторе Газа на время Рамадана Политика, 10 мар, 22:39