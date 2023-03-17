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Россия отказалась от международного исследования знаний школьников

Россия отказалась от участия в международном исследовании оценки знаний школьников TIMSS
Россия отказалась участвовать в международном исследовании уровня знаний школьников по математике и естественным наукам. На его основании корректировали программу и делали выводы о том, какие факторы влияют на качество образования
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В 2023 году Россия не будет проводить исследование качества математического и естественно-научного образования TIMSS, Москва от участия в нем отказалась. Об этом «Ведомостям» рассказал исполнительный директор ассоциации — организатора исследования IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) Дирк Хастедт.

На вопрос о причинах отказа в ассоциации посоветовали обратиться в центр проведения международных исследований от России — ФИОКО, подведомственный Рособрнадзору институт. «Ведомости» направили запрос в Рособрнадзор и Минпросвещения.

TIMSS — международное исследование качества школьного образования по математике и естественно-научным предметам, его проводят раз в четыре года. Во время исследования эксперты оценивают знания школьников четвертых и восьмых классов из разных стран, а также то, как дети могут интерпретировать свои результаты и применять их на практике. Исследование также позволяет оценить динамику в образовании четвероклассников через четыре года, когда они приходят как раз в восьмой класс.

Россия участвовала в TIMSS с 1995 года, последний раунд проводили в 2019 году. Тогда в исследовании участвовали почти 8 тыс. школьников из 49 регионов и Россия заняла шестое место. В пятерке по качеству школьного образования в математике и естественно-научных дисциплинах — Сингапур, Гонконг, Корея, Тайвань и Япония.

В рамках исследования также оценивалась социально-экономическая обстановка, в которой школьники получали знания, проводился опрос родителей, директоров, учителей и самих учащихся. Регулярное исследование позволяло не только сравнивать Россию с остальным миром по качеству образования, но и выявить особенности учебного процесса, которые влияют на результаты школьников, сообщила изданию член международной группы экспертов TIMSS по естествознанию Галина Ковалева. Кроме того, по ее словам, участие в исследовании позволило стране заложить основания для отечественной системы оценки качества образования, которую сейчас применяет сам Рособрнадзор.

В прошлом году, после начала военной операции России на Украине, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) приостановила участие России в другом международном исследовании — PISA, которое оценивает образовательные достижения 15-летних учащихся. Россия участвовала в нем с 2000 года.

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PISA позволяло оценить математическую, естественно-научную грамотность и грамотность чтения школьников. Исследование проводили с периодичностью раз в три года, и очередной этап должен был состояться в 2021 году, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на 2022 год.

По инициативе организации в России также перестали проводить два других исследования: TALIS, оценивающее уровень подготовки учителей, а также проверку компетенций взрослого населения — PIAAC. В Рособрнадзоре заявляли, что готовы проводить отечественные исследования качества образования.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
Исследование образование математика школьники
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